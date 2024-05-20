Пенсионный возраст для многодетных женщин предложили снизить

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

20 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Дети в сапогах / Фото: unsplash.com

В России предлагается установить возраст выхода на пенсию для женщин, родивших троих и четверых детей, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

"Предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четверых детей, – 52 года, для родивших троих детей – 54 года", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас женщины, родившие четверых и троих детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них страхового стажа (15 лет). Родившим и воспитавшим пятерых и более детей предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.