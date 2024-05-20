Пенсионный возраст для многодетных женщин предложили снизить
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму
20 мая 2024, 17:00, ИА Амител
В России предлагается установить возраст выхода на пенсию для женщин, родивших троих и четверых детей, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
"Предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четверых детей, – 52 года, для родивших троих детей – 54 года", – отмечается в пояснительной записке к документу.
Сейчас женщины, родившие четверых и троих детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них страхового стажа (15 лет). Родившим и воспитавшим пятерых и более детей предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.
17:09:53 20-05-2024
Походу я один буду работать до смерти в 65 лет.
17:15:37 20-05-2024
Гость (17:09:53 20-05-2024) Походу я один буду работать до смерти в 65 лет.... Нет... Ты не один!
17:28:44 20-05-2024
Гость (17:09:53 20-05-2024) Походу я один буду работать до смерти в 65 лет.... Работать и дожить до 65 не так просто. Так что не расстраивайтесь, скорее всего всё закончится раньше
20:21:36 20-05-2024
Да многодетные и так не работают как следует. Помню, на моей работе - как в командировку ехать или в выходной выйти, так семейных не трогать, на молодёже катались. А в последствии многие так воспитали детей, что они в тюрьмах оказались, не смотря на все плюшки, которые коллектив им оказывал
20:28:54 20-05-2024
Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет положена к этому возрасту так как не засчитано 19 лет стажа с 2000 по 2019. Сейчас мне 51 год. В 2010 инсульт был в 2019 гипертония установлена. В прошлом году сахарный диабет 2 типа. В 2002 две грыжи межпозвоночных. Инвалидность не положена с этими заболеваниями. С 2019 сижу дома. Как думаете. Проживу я еще 19 лет?
06:57:14 21-05-2024
работать до смерти в 65 лет (20:28:54 20-05-2024) Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет поло... Не просто так не засчитали, значит вчерную работал, пенсионных отчислений не было.
08:02:16 21-05-2024
Гость (06:57:14 21-05-2024) Не просто так не засчитали, значит вчерную работал, пенсионн...
Жители края глупы до идиотии прям какой-то!
11:19:02 21-05-2024
Гость (08:02:16 21-05-2024) Жители края глупы до идиотии прям какой-то!... Слышь ты, житель края, нам тут абсолютно не интересны твои ментальные проблемы.
14:29:26 21-05-2024
работать до смерти в 65 лет (20:28:54 20-05-2024) Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет поло... гипертония и грыжа позвоночника сейчас у каждого первого, это не повод не работать
16:37:53 21-05-2024
работать до смерти в 65 лет (20:28:54 20-05-2024) Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет поло... судя по вашим диагнозам, вы слишком много, но плохо едите. Нажрали себе болячек и плачете тепрь
22:33:44 20-05-2024
В СССР подобное тоже было...Отменяем - придумываем опять. Я тогда была многодетной (3). В 50 лет по тому закону должна была выйти на пенсию, но нет...На общих основаниях.
06:21:15 21-05-2024
А если нарожала и воспитала 7-10 детей, но они больше по тюрьмам, это считается?
08:05:25 21-05-2024
Гость (06:21:15 21-05-2024) А если нарожала и воспитала 7-10 детей, но они больше по тюр... Еще как. Их потом из тюрьмы можно на СВО.
07:16:14 21-05-2024
Зашибись! Одни будут шпилиться как японские кролики, другие - пахать!
08:06:00 21-05-2024
Гость (07:16:14 21-05-2024) Зашибись! Одни будут шпилиться как японские кролики, другие ... Может у людей кредо такое - Всегда!
08:27:44 21-05-2024
Гость (08:06:00 21-05-2024) Может у людей кредо такое - Всегда!... Точно! Плодить нишету - это прекрасно! Всякая пьянь будут плодиться, потом бросать детей, а остальные, кто в адеквате, будут на них горбатиться.
13:14:32 21-05-2024
Да вы только посмотрите- сплошные минусы... Стараются работники невидимого фронта. Чтоб показать как у нас все замечательно, не то то, что на " бергу турецком".)