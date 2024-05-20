НОВОСТИОбщество

Пенсионный возраст для многодетных женщин предложили снизить

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

20 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Дети в сапогах / Фото: unsplash.com
Дети в сапогах / Фото: unsplash.com

В России предлагается установить возраст выхода на пенсию для женщин, родивших троих и четверых детей, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

"Предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четверых детей, – 52 года, для родивших троих детей – 54 года", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас женщины, родившие четверых и троих детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них страхового стажа (15 лет). Родившим и воспитавшим пятерых и более детей предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.

Многодетная семья / Фото: freepik.com

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НОВОСТИОбщество
Законопроекты пенсии Многодетные семьи

Комментарии 17

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Гость

17:09:53 20-05-2024

Походу я один буду работать до смерти в 65 лет.

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Гость

17:15:37 20-05-2024

Гость (17:09:53 20-05-2024) Походу я один буду работать до смерти в 65 лет.... Нет... Ты не один!

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Гость

17:28:44 20-05-2024

Гость (17:09:53 20-05-2024) Походу я один буду работать до смерти в 65 лет.... Работать и дожить до 65 не так просто. Так что не расстраивайтесь, скорее всего всё закончится раньше

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Гость

20:21:36 20-05-2024

Да многодетные и так не работают как следует. Помню, на моей работе - как в командировку ехать или в выходной выйти, так семейных не трогать, на молодёже катались. А в последствии многие так воспитали детей, что они в тюрьмах оказались, не смотря на все плюшки, которые коллектив им оказывал

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работать до смерти в 65 лет

20:28:54 20-05-2024

Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет положена к этому возрасту так как не засчитано 19 лет стажа с 2000 по 2019. Сейчас мне 51 год. В 2010 инсульт был в 2019 гипертония установлена. В прошлом году сахарный диабет 2 типа. В 2002 две грыжи межпозвоночных. Инвалидность не положена с этими заболеваниями. С 2019 сижу дома. Как думаете. Проживу я еще 19 лет?

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Гость

06:57:14 21-05-2024

работать до смерти в 65 лет (20:28:54 20-05-2024) Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет поло... Не просто так не засчитали, значит вчерную работал, пенсионных отчислений не было.

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Гость

08:02:16 21-05-2024

Гость (06:57:14 21-05-2024) Не просто так не засчитали, значит вчерную работал, пенсионн...
Жители края глупы до идиотии прям какой-то!

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Гость

11:19:02 21-05-2024

Гость (08:02:16 21-05-2024) Жители края глупы до идиотии прям какой-то!... Слышь ты, житель края, нам тут абсолютно не интересны твои ментальные проблемы.

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гость

14:29:26 21-05-2024

работать до смерти в 65 лет (20:28:54 20-05-2024) Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет поло... гипертония и грыжа позвоночника сейчас у каждого первого, это не повод не работать

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Гость

16:37:53 21-05-2024

работать до смерти в 65 лет (20:28:54 20-05-2024) Не один. Я буду до 70 ожидать пенсию. Ибо мне она будет поло... судя по вашим диагнозам, вы слишком много, но плохо едите. Нажрали себе болячек и плачете тепрь

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Светлана

22:33:44 20-05-2024

В СССР подобное тоже было...Отменяем - придумываем опять. Я тогда была многодетной (3). В 50 лет по тому закону должна была выйти на пенсию, но нет...На общих основаниях.

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Гость

06:21:15 21-05-2024

А если нарожала и воспитала 7-10 детей, но они больше по тюрьмам, это считается?

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Гость

08:05:25 21-05-2024

Гость (06:21:15 21-05-2024) А если нарожала и воспитала 7-10 детей, но они больше по тюр... Еще как. Их потом из тюрьмы можно на СВО.

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Гость

07:16:14 21-05-2024

Зашибись! Одни будут шпилиться как японские кролики, другие - пахать!

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Гость

08:06:00 21-05-2024

Гость (07:16:14 21-05-2024) Зашибись! Одни будут шпилиться как японские кролики, другие ... Может у людей кредо такое - Всегда!

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Гость

08:27:44 21-05-2024

Гость (08:06:00 21-05-2024) Может у людей кредо такое - Всегда!... Точно! Плодить нишету - это прекрасно! Всякая пьянь будут плодиться, потом бросать детей, а остальные, кто в адеквате, будут на них горбатиться.

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Гость

13:14:32 21-05-2024

Да вы только посмотрите- сплошные минусы... Стараются работники невидимого фронта. Чтоб показать как у нас все замечательно, не то то, что на " бергу турецком".)

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