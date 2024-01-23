Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки

В указе 11 пунктов, из которых восемь имеют непосредственное отношение к многодетным семьям

23 января 2024, 16:20, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", – говорится в документе.

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В указе 11 пунктов, из которых восемь имеют непосредственное отношение к многодетным семьям: мерам поддержки таких семей и их правам, а также действиям федеральных и региональных чиновников.

В частности, многодетным семья гарантируется: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в трудовых отношениях, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей и многое другое.