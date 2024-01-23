Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки
В указе 11 пунктов, из которых восемь имеют непосредственное отношение к многодетным семьям
23 января 2024, 16:20, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", – говорится в документе.
В указе 11 пунктов, из которых восемь имеют непосредственное отношение к многодетным семьям: мерам поддержки таких семей и их правам, а также действиям федеральных и региональных чиновников.
В частности, многодетным семья гарантируется: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в трудовых отношениях, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей и многое другое.
16:50:47 23-01-2024
Отлично написано! Не понятно, денег то сколько на поддержку ежегодно выделять будут? 5 000 руб./мес?
10:30:04 24-01-2024
Алексей (16:50:47 23-01-2024) Отлично написано! Не понятно, денег то сколько на поддержку ... Работай иди, побирушка!
11:35:31 24-01-2024
Гость (10:30:04 24-01-2024) Работай иди, побирушка!... Я то работаю, можешь не переживать.
03:38:46 25-01-2024
Все шиворот на выворот. Прежде чем семья станет многодетной ее надо поддерживать на стадии молодой семьи.