По достижении пенсионного возраста пенсию можно получать, продолжая работать. Но её не индексируют уже более пяти лет

10 апреля 2023, 10:16, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Работающие пенсионеры могут оформить пенсию, но механизм её получения не такой, как у неработающих: первым выплаты не индексируют с 2016 года.

Госдума не принимает законопроекты по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Например, в январе стало известно об отклонении аж пяти документов, посвящённых этому вопросу.

Какими способами можно увеличить пенсию работающему пенсионеру – в разборе amic.ru.

Кого относят к работающим пенсионерам?

Работающими пенсионерами считаются те, кто получил право на пенсию, но продолжает работать и платить страховые взносы, в том числе по трудовому договору или как ИП, сообщают на сайте госуслуг.

Почему пенсии работающим пенсионерам не индексируют?

Страховую и фиксированную часть пенсии работающим пенсионерам не увеличивают с 2016-го, так как у них есть дополнительные источники доходов (проще говоря, работа). Депутаты не раз предлагали вернуть индексацию, но тщетно.

В январе 2023-го стало известно, что Госдума проголосовала против пяти проектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счёт заработной платы работающих пенсионеров", – говорилось в заключениях российского правительства на законопроекты, пишет ТАСС.

А какими способами работающий пенсионер всё-таки может повысить пенсию?

Работающий пенсионер может повысить пенсию за счёт увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий год. Это делается автоматически, без соответствующего заявления, и касается всех, за кого работодатели в предыдущем году уплачивали страховые взносы.

При перерасчёте страховой пенсии работающим пенсионерам за каждый календарный год по закону учитывают не более 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Помимо этого, чтобы увеличить размер пенсии, можно уволиться.

"Все индексации, которые проводились, пока пенсионер числился работающим, не пропадают – данные о них фиксируются на индивидуальном лицевом счёте. Пока человек работает, выплата пенсии осуществляется без учёта этих индексаций, но когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех индексаций, имевших место в период его работы", – пишет v1.ru.

Из каких частей формируется пенсия?

Любая пенсия, в том числе работающим пенсионерам, формируется из двух частей: фиксированной и страховой. Накопительную часть заморозили.

Отметим, что фиксированную часть устанавливают всем. Она может увеличиваться при определённой категории или статусе – например, по достижении 80 лет, при инвалидности или наличии иждивенцев.

Напомним, страховая пенсия – это ежемесячная денежная выплата, предусмотренная для компенсации застрахованных лицам зарплаты, а также прочих выплат и вознаграждений, утраченных из-за нетрудоспособности. В частности, если она наступила из-за старости или инвалидности.

Размер страховой пенсии по старости зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Чем больше ИПК, тем выше размер страховой пенсии.

"Количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его работодателем", – объяснил РИА Новости юрист Виталий Ильяных.

Каким должен быть страховой стаж для выхода на пенсию?

Для выхода на пенсию в 2022-м страховой стаж должен был составлять не менее 13 лет. При этом нужно было иметь не менее 23,4 пенсионного балла.

В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям ежегодно растут. Когда закончится переходный период, то есть в 2028 году, нужно будет иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов.

При нехватке показателей назначение страховой пенсии отодвигается, пока трудовой минимум не будет заработан. Если этого не удастся достичь через пять лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста при постепенном его повышении, то вместо страховой пенсии назначат социальную.

Она равна фиксированной части страховой пенсии с прибавкой в виде социальной доплаты.

Планируется, что с 2028-го возраст назначения социальной пенсии составит 65 лет для женщин и 70 лет – для мужчин.

Как выйти на пенсию и продолжить работать?

Чтобы одновременно работать и получать пенсию, нужно сразу соблюсти три условия. Это:

достижение пенсионного возраста;

наличие минимального страхового стажа;

наличие минимума пенсионных коэффициентов.

Могут ли работающие пенсионеры-инвалиды получать две пенсии одновременно?

В большинстве случаев работающие пенсионеры-инвалиды не могут получать две пенсии одновременно. Тогда придётся выбирать.

"Если человек в течение жизни работал и накопил хороший ИПК, то выгоднее перейти на выплату по старости. А вот инвалиды первой группы чаще отдают предпочтение пособию, связанному с состоянием здоровья", – уточнил юрист Ильяных.

Но некоторые всё-таки могут одновременно получать две пенсии. Речь идёт о:

гражданах, ставших инвалидами из-за военной травмы;

участниках Великой Отечественной войны;

гражданах, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Кроме того, две пенсии могут установить родителям военнослужащих-призывников, погибших во время военной службы или после увольнения с неё, если это произошло после военной травмы; вдовам таких военнослужащих; нетрудоспособным членам семей некоторых категорий граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Какие документы нужны для оформления пенсии работающему пенсионеру?

Для назначения пенсии работающему пенсионеру нужно предоставить такие документы:

заявление о назначении страховой пенсии по старости;

российский паспорт или вид на жительство;

СНИЛС;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж.

Однако точный список документов зависит от конкретного случая. Его следует уточнить в Социальном фонде России.