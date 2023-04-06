Правила досрочного выхода на пенсию в России хотят изменить. Что это значит
Сейчас выйти на пенсию досрочно могут более 30 категорий граждан. Среди них — родители детей-инвалидов, но не все
06 апреля 2023, 15:07, Анастасия Бичакова
В России предлагают расширить список категорий граждан, которые могут претендовать на досрочное оформление пенсии по старости. В частности, речь идёт о родителях и опекунах, воспитывающих детей-инвалидов.
Что известно о возможном уточнении правил досрочного выхода на пенсию – в разборе amic.ru.
В каком случае сейчас родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию досрочно?
Сейчас досрочно выйти на пенсию может один из родителей или опекунов инвалида с детства до восьмилетнего возраста, следует из закона "О страховых пенсиях".
Мать, воспитывавшая ребёнка с особенностями здоровья до восьми лет, имеет такое право в 50 лет. Но её страховой стаж должен составлять не менее 15 лет.
А отец – в 55 лет и при стаже не менее 15 лет.
"Если это опекун, то пенсию назначают раньше на год за каждые полтора года опеки, но не больше чем на пять лет совокупно", – добавляет "Парламентская газета".
Какие ещё категории имеют право выйти на пенсию досрочно в России – можно посмотреть по ссылке.
Почему для досрочного выхода на пенсию нужно воспитывать ребёнка именно до восьми лет?
"Ограничение" в восемь лет продиктовано практикой, объяснил председатель Союза пенсионеров России, экс-сенатор Валерий Рязанский.
Медики убеждены, что в этом возрасте можно говорить о переходе от критической фазы к фазе, менее опасной для ребёнка.
Однако, считает Рязанский, нужно учитывать ситуацию и особенности каждой семьи с детьми-инвалидами, а также помогать во всех возможных случаях.
Кому могут разрешить досрочно выходить на пенсию после изменений в закон?
Право досрочно выходить на пенсию нужно дать не только родителям, воспитывавшим детей-инвалидов до восьми лет, но и тем, чьи дети с инвалидностью скончались раньше.
Так считает депутат Госдумы Юлия Оглоблина, попросившая министра труда и соцзащиты Антона Котякова высказать позицию о возможности внесения таких изменений в законодательство.
Текст соответствующего письма есть в распоряжении "Парламентской газеты".
Почему предлагают досрочно оформлять пенсию родителям, чьи дети-инвалиды умерли до восьми лет?
К Юлии Оглоблиной, представляющей Мордовию в Госдуме, обратились местные жители с просьбой пересмотреть порядок досрочного выхода на пенсию.
Она отметила, что, по статистике, там досрочную пенсию получают 7 688 родителей и опекунов инвалидов с детства.
При этом в 2015-2022 годах умерли 64 ребёнка-инвалида младше восьми лет.
"Таким образом, даже по самым грубым подсчётам, увеличение числа получателей данной меры поддержки не превысит одного процента от их нынешнего количества в случае внесения изменений в действующее законодательство", – отмечает Оглоблина.
Но, уверена она, для каждого гражданина, прошедшего через " тяжелейшее испытание", это будет довольно серьёзной помощью от государства.
Бывший сенатор Валерий Рязанский поддержал инициативу. Он выступил за то, чтобы состоялась дискуссия, а во время неё привели аргументы и статистику по России.
Рязанский считает, что необходимо расширять возможности семей с детьми-инвалидами. Но должно соблюдаться правило: если решение принято – значит, оно финансово обеспечено.
"Понятно, что это очень эмоциональная тема, но если рассуждать прагматично, нужно исходить из принципа равенства получателей льгот", – высказался член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.
Какие документы нужны, чтобы оформить пенсию?
- трудовая книжка;
- трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или органами власти, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
- справки из службы занятости.
С полным списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.
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