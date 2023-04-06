Сейчас досрочно выйти на пенсию может один из родителей или опекунов инвалида с детства до восьмилетнего возраста, следует из закона "О страховых пенсиях".

Мать, воспитывавшая ребёнка с особенностями здоровья до восьми лет, имеет такое право в 50 лет. Но её страховой стаж должен составлять не менее 15 лет.

А отец – в 55 лет и при стаже не менее 15 лет.

"Если это опекун, то пенсию назначают раньше на год за каждые полтора года опеки, но не больше чем на пять лет совокупно", – добавляет "Парламентская газета".

Какие ещё категории имеют право выйти на пенсию досрочно в России – можно посмотреть по ссылке.