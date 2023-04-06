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Правила досрочного выхода на пенсию в России хотят изменить. Что это значит

Сейчас выйти на пенсию досрочно могут более 30 категорий граждан. Среди них — родители детей-инвалидов, но не все

06 апреля 2023, 15:07, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России предлагают расширить список категорий граждан, которые могут претендовать на досрочное оформление пенсии по старости. В частности, речь идёт о родителях и опекунах, воспитывающих детей-инвалидов.

Что известно о возможном уточнении правил досрочного выхода на пенсию – в разборе amic.ru.

1

В каком случае сейчас родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию досрочно?

Сейчас досрочно выйти на пенсию может один из родителей или опекунов инвалида с детства до восьмилетнего возраста, следует из закона "О страховых пенсиях".

Мать, воспитывавшая ребёнка с особенностями здоровья до восьми лет, имеет такое право в 50 лет. Но её страховой стаж должен составлять не менее 15 лет.

А отец – в 55 лет и при стаже не менее 15 лет.

"Если это опекун, то пенсию назначают раньше на год за каждые полтора года опеки, но не больше чем на пять лет совокупно", – добавляет "Парламентская газета".

Какие ещё категории имеют право выйти на пенсию досрочно в России – можно посмотреть по ссылке.

2

Почему для досрочного выхода на пенсию нужно воспитывать ребёнка именно до восьми лет?

"Ограничение" в восемь лет продиктовано практикой, объяснил председатель Союза пенсионеров России, экс-сенатор Валерий Рязанский.

Медики убеждены, что в этом возрасте можно говорить о переходе от критической фазы к фазе, менее опасной для ребёнка.

Однако, считает Рязанский, нужно учитывать ситуацию и особенности каждой семьи с детьми-инвалидами, а также помогать во всех возможных случаях.

3

Кому могут разрешить досрочно выходить на пенсию после изменений в закон?

Право досрочно выходить на пенсию нужно дать не только родителям, воспитывавшим детей-инвалидов до восьми лет, но и тем, чьи дети с инвалидностью скончались раньше.

Так считает депутат Госдумы Юлия Оглоблина, попросившая министра труда и соцзащиты Антона Котякова высказать позицию о возможности внесения таких изменений в законодательство.

Текст соответствующего письма есть в распоряжении "Парламентской газеты".

4

Почему предлагают досрочно оформлять пенсию родителям, чьи дети-инвалиды умерли до восьми лет?

К Юлии Оглоблиной, представляющей Мордовию в Госдуме, обратились местные жители с просьбой пересмотреть порядок досрочного выхода на пенсию.

Она отметила, что, по статистике, там досрочную пенсию получают 7 688 родителей и опекунов инвалидов с детства.

При этом в 2015-2022 годах умерли 64 ребёнка-инвалида младше восьми лет.

"Таким образом, даже по самым грубым подсчётам, увеличение числа получателей данной меры поддержки не превысит одного процента от их нынешнего количества в случае внесения изменений в действующее законодательство", – отмечает Оглоблина.

Но, уверена она, для каждого гражданина, прошедшего через " тяжелейшее испытание", это будет довольно серьёзной помощью от государства.

Бывший сенатор Валерий Рязанский поддержал инициативу. Он выступил за то, чтобы состоялась дискуссия, а во время неё привели аргументы и статистику по России.

Рязанский считает, что необходимо расширять возможности семей с детьми-инвалидами. Но должно соблюдаться правило: если решение принято – значит, оно финансово обеспечено.

"Понятно, что это очень эмоциональная тема, но если рассуждать прагматично, нужно исходить из принципа равенства получателей льгот", – высказался член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

5

Какие документы нужны, чтобы оформить пенсию?

Для оформления пенсии по старости нужны следующие документы:
  • трудовая книжка;
  • трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или органами власти, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
  • справки из службы занятости.

С полным списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.

6

Куда обратиться, чтобы оформить пенсию?

Обратиться можно в Социальный фонд России по месту жительства или в МФЦ.

Фото: unsplash.com

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