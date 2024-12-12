Пентагон испугался ответного удара "Орешником" в отместку за атаку по Таганрогу
По мнению США, он может произойти уже в ближайшие дни
12 декабря 2024, 10:34, ИА Амител
Россия может запустить по Украине ракету "Орешник" в ответ на удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
Она напомнила, что Кремль обещал ответ на применение Киевом западных дальнобойных вооружений для ударов вглубь РФ. Пентагон считает, что реакция российских властей не заставит себя долго ждать.
"Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни", – заявила Сингх.
Напомним, что 11 декабря Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Таганроге шестью баллистическими ракетами ATACMS. Две ракеты сбил ЗРПК "Панцирь", остальные отклонили с помощью средств РЭБ.
10:44:19 12-12-2024
Испугались? Да им плевать, не по США же прилетит, а по Украине.
10:52:32 12-12-2024
Сильно испугались ?
11:08:28 12-12-2024
Весь пентагон или какая то часть?
11:13:24 12-12-2024
Я тоже увидел только констатацию факта. Испуга не увидел.
11:14:38 12-12-2024
Все время путаю пинтагон с пенталгином
11:33:27 12-12-2024
Гость (11:14:38 12-12-2024) Все время путаю пинтагон с пенталгином... Можно ещё Папазол или Винпоцетин.
12:01:08 12-12-2024
Гость (11:14:38 12-12-2024) Все время путаю пинтагон с пенталгином... Пенталгин не пугается)))
11:56:32 12-12-2024
Украинцев не могут испугать.
12:41:59 12-12-2024
Пентагон испугался --- если бы испугался, не били бы, без Пентагона они не летят. Они констатируют факт, который и без них знали. Они тестируют. Вдруг это было разово. Если не разово, примут к сведению. Сейчас все ждут
13:38:28 12-12-2024
Гость (12:41:59 12-12-2024) Пентагон испугался --- если бы испугался, не били бы, без Пе... В Украине всего 5 входов с Запада,где вагоны переставляют на тележки стандарта России. Почему за почти 3 года их ещё не уничтожили? Даже без "Орешника"... Какая-то "су...я " война получается!?
14:39:36 12-12-2024
Гость (13:38:28 12-12-2024) В Украине всего 5 входов с Запада,где вагоны переставляют на... Ответ прост до безобразия, этим же путем следуют в обратном направлении вагоны из РФ в недружественные страны. А вагоны эти , кого надо вагоны и ехать должны. По той-же причине и ЖД мосты до сих пор не являются целью. Вы ещё спросите , кто ВСУ ГСМ поставляет?
15:13:52 12-12-2024
Гость (13:38:28 12-12-2024) В Украине всего 5 входов с Запада,где вагоны переставляют на... Я три года назад это первый спросил. Потом заподозрил почему и перестал спрашивать. Не надо глубоко копать
13:11:44 12-12-2024
Пентагон испугался за Украину?
Аналогия: сосед-боксёр набил тебе морду,а ты в отместку идёшь чистить рыло соседу-дистрофику? Не смешно?
А как грозились: если хоть одна ракета ударит по территории России!!!!!! (не говоря уже о разноцветных линиях)
13:16:29 12-12-2024
чойта они такие пугливые? наши предупредят заранее, если что.
13:20:31 12-12-2024
Время покажет.
13:34:17 12-12-2024
ППШариков (13:20:31 12-12-2024) Время покажет.... (Шарик!!!!! Живой!!!!!??? Гараж топишь?)
Программа "Время" осталась в СССР!
13:41:44 12-12-2024
Гость (13:34:17 12-12-2024) (Шарик!!!!! Живой!!!!!??? Гараж топишь?)Программа "Время... он не знает, у него телевизора нет.
13:49:05 12-12-2024
Гость (13:34:17 12-12-2024) (Шарик!!!!! Живой!!!!!??? Гараж топишь?)Программа "Время... Жил, живу и дальше буду "жить".
14:15:03 12-12-2024
ППШариков (13:49:05 12-12-2024) Жил, живу и дальше буду "жить".... Явка старая? На Шевченко? Как-нибудь забреду...
14:30:54 12-12-2024
Гость (14:15:03 12-12-2024) Явка старая? На Шевченко? Как-нибудь забреду...... Второй колодец от угла, забегай.
13:54:05 12-12-2024
Как братец Кролик: только не бросай меня в терновый куст! Только не запускай орешник! Выглядит как провокация. Хотят побольше урона нанести обоим сторонам конфликта. Чтобы подольше и сам конфликт затянуть и ущерб экономический нанести. А там, глядишь, и те и другие приползут за займами.
14:40:46 12-12-2024
Гость (13:54:05 12-12-2024) Как братец Кролик: только не бросай меня в терновый куст! То... А вы видели как урон нанёс Орешник?
14:18:20 12-12-2024
Они бы испугались если бы по Пентагону Орешником прилетело. А остальное слова.
15:57:43 12-12-2024
Гость (14:18:20 12-12-2024) Они бы испугались если бы по Пентагону Орешником прилетело. ... Орешник до Пентагону не долетит, для этого ему надо присобачить ещё одну ступень. Да, к стати, Орешник еще не принят на вооружение МО.