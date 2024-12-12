Пентагон испугался ответного удара "Орешником" в отместку за атаку по Таганрогу

По мнению США, он может произойти уже в ближайшие дни

12 декабря 2024, 10:34, ИА Амител

Применение "Орешника" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Россия может запустить по Украине ракету "Орешник" в ответ на удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Она напомнила, что Кремль обещал ответ на применение Киевом западных дальнобойных вооружений для ударов вглубь РФ. Пентагон считает, что реакция российских властей не заставит себя долго ждать.

"Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни", – заявила Сингх.

Напомним, что 11 декабря Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Таганроге шестью баллистическими ракетами ATACMS. Две ракеты сбил ЗРПК "Панцирь", остальные отклонили с помощью средств РЭБ.