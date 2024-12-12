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Пентагон испугался ответного удара "Орешником" в отместку за атаку по Таганрогу

По мнению США, он может произойти уже в ближайшие дни

12 декабря 2024, 10:34, ИА Амител

Применение "Орешника" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ
Применение "Орешника" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Россия может запустить по Украине ракету "Орешник" в ответ на удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Она напомнила, что Кремль обещал ответ на применение Киевом западных дальнобойных вооружений для ударов вглубь РФ. Пентагон считает, что реакция российских властей не заставит себя долго ждать.

"Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни", – заявила Сингх.

Напомним, что 11 декабря Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Таганроге шестью баллистическими ракетами ATACMS. Две ракеты сбил ЗРПК "Панцирь", остальные отклонили с помощью средств РЭБ.

Политика

Комментарии 24

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Иван

10:44:19 12-12-2024

Испугались? Да им плевать, не по США же прилетит, а по Украине.

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Гость

10:52:32 12-12-2024

Сильно испугались ?

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Гость

11:08:28 12-12-2024

Весь пентагон или какая то часть?

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Пузырек

11:13:24 12-12-2024

Я тоже увидел только констатацию факта. Испуга не увидел.

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Гость

11:14:38 12-12-2024

Все время путаю пинтагон с пенталгином

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Гость

11:33:27 12-12-2024

Гость (11:14:38 12-12-2024) Все время путаю пинтагон с пенталгином... Можно ещё Папазол или Винпоцетин.

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Юс

12:01:08 12-12-2024

Гость (11:14:38 12-12-2024) Все время путаю пинтагон с пенталгином... Пенталгин не пугается)))

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Гость

11:56:32 12-12-2024

Украинцев не могут испугать.

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Гость

12:41:59 12-12-2024

Пентагон испугался --- если бы испугался, не били бы, без Пентагона они не летят. Они констатируют факт, который и без них знали. Они тестируют. Вдруг это было разово. Если не разово, примут к сведению. Сейчас все ждут

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Гость

13:38:28 12-12-2024

Гость (12:41:59 12-12-2024) Пентагон испугался --- если бы испугался, не били бы, без Пе... В Украине всего 5 входов с Запада,где вагоны переставляют на тележки стандарта России. Почему за почти 3 года их ещё не уничтожили? Даже без "Орешника"... Какая-то "су...я " война получается!?

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Гость

14:39:36 12-12-2024

Гость (13:38:28 12-12-2024) В Украине всего 5 входов с Запада,где вагоны переставляют на... Ответ прост до безобразия, этим же путем следуют в обратном направлении вагоны из РФ в недружественные страны. А вагоны эти , кого надо вагоны и ехать должны. По той-же причине и ЖД мосты до сих пор не являются целью. Вы ещё спросите , кто ВСУ ГСМ поставляет?

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Гость

15:13:52 12-12-2024

Гость (13:38:28 12-12-2024) В Украине всего 5 входов с Запада,где вагоны переставляют на... Я три года назад это первый спросил. Потом заподозрил почему и перестал спрашивать. Не надо глубоко копать

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Гость

13:11:44 12-12-2024

Пентагон испугался за Украину?
Аналогия: сосед-боксёр набил тебе морду,а ты в отместку идёшь чистить рыло соседу-дистрофику? Не смешно?
А как грозились: если хоть одна ракета ударит по территории России!!!!!! (не говоря уже о разноцветных линиях)

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Элен без ребят

13:16:29 12-12-2024

чойта они такие пугливые? наши предупредят заранее, если что.

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ППШариков

13:20:31 12-12-2024

Время покажет.

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Гость

13:34:17 12-12-2024

ППШариков (13:20:31 12-12-2024) Время покажет.... (Шарик!!!!! Живой!!!!!??? Гараж топишь?)
Программа "Время" осталась в СССР!

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Musik

13:41:44 12-12-2024

Гость (13:34:17 12-12-2024) (Шарик!!!!! Живой!!!!!??? Гараж топишь?)Программа "Время... он не знает, у него телевизора нет.

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ППШариков

13:49:05 12-12-2024

Гость (13:34:17 12-12-2024) (Шарик!!!!! Живой!!!!!??? Гараж топишь?)Программа "Время... Жил, живу и дальше буду "жить".

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Гость

14:15:03 12-12-2024

ППШариков (13:49:05 12-12-2024) Жил, живу и дальше буду "жить".... Явка старая? На Шевченко? Как-нибудь забреду...

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ППШариков

14:30:54 12-12-2024

Гость (14:15:03 12-12-2024) Явка старая? На Шевченко? Как-нибудь забреду...... Второй колодец от угла, забегай.

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Гость

13:54:05 12-12-2024

Как братец Кролик: только не бросай меня в терновый куст! Только не запускай орешник! Выглядит как провокация. Хотят побольше урона нанести обоим сторонам конфликта. Чтобы подольше и сам конфликт затянуть и ущерб экономический нанести. А там, глядишь, и те и другие приползут за займами.

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Гость

14:40:46 12-12-2024

Гость (13:54:05 12-12-2024) Как братец Кролик: только не бросай меня в терновый куст! То... А вы видели как урон нанёс Орешник?

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Гость

14:18:20 12-12-2024

Они бы испугались если бы по Пентагону Орешником прилетело. А остальное слова.

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Гость

15:57:43 12-12-2024

Гость (14:18:20 12-12-2024) Они бы испугались если бы по Пентагону Орешником прилетело. ... Орешник до Пентагону не долетит, для этого ему надо присобачить ещё одну ступень. Да, к стати, Орешник еще не принят на вооружение МО.

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