Лукашенко: пусковая установка "Орешника" произведена в Белоруссии

Страна готова к сотрудничеству с Россией в производстве ракет

10 декабря 2024, 19:55, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка российской ракетной установки "Орешник" произведена на территории республики. Его слова передает БелТА.

"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая", – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что республика готова сотрудничать с Россией при производстве ракетной установки.

"Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции", – добавил президент Лукашенко.

Он также указал, что РФ поставит "Орешник" Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, а пусковую установку к ракете в республике "сделают сами".