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Лукашенко: пусковая установка "Орешника" произведена в Белоруссии

Страна готова к сотрудничеству с Россией в производстве ракет

10 декабря 2024, 19:55, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка российской ракетной установки "Орешник" произведена на территории республики. Его слова передает БелТА.

"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая", – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что республика готова сотрудничать с Россией при производстве ракетной установки.

"Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции", – добавил президент Лукашенко.

Он также указал, что РФ поставит "Орешник" Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, а пусковую установку к ракете в республике "сделают сами".

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Политика международные отношения Александр Лукашенко оружие белоруссия

Комментарии 6

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Гость

20:44:55 10-12-2024

А мы вам верим

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Гость

21:25:44 10-12-2024

Совсем недавно БАТЬКО заявлял, что Беларусь- безядерная держава🙄
Быстро "переобулся" однако

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бийчанин

22:19:07 10-12-2024

Где ты увидел белорусское ядерное оружие. Им дадут орешник (с крепкими орешками), а пусковую установку к ракете в республике "сделают сами" (на базе трактора Беларусь).

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Гость

11:44:40 11-12-2024

бийчанин (22:19:07 10-12-2024) Где ты увидел белорусское ядерное оружие. Им дадут орешник (... У нас почти все пусковые установки на базе МАЗовских "Ураганов".

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Пузырек

22:21:21 10-12-2024

Гость (21:25:44 10-12-2024) Совсем недавно БАТЬКО заявлял, что Беларусь- безядерная держ... Первое, наличие ракеты - не означает ядерность державы. Второе - все же писали, что ее нельзя отправлять рядом с вржескими державами,т.к. могут сбить. Поэтому их из яра отправляют. По-моему- заврались

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Musik

09:36:45 11-12-2024

реально, тягачи ПУ делают в Белоруси.
наши хотели сделать свои на базе камаза, опытные 4-остные несколько сделали, дальше не смогли. и программу свернули, предварительно вбухав туда немеряно бабла.
так что шутить не надо - проблема есть, как выходить пока не ясно. в данном случае Лукашенко прав.

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