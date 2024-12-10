Лукашенко: пусковая установка "Орешника" произведена в Белоруссии
Страна готова к сотрудничеству с Россией в производстве ракет
10 декабря 2024, 19:55, ИА Амител
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка российской ракетной установки "Орешник" произведена на территории республики. Его слова передает БелТА.
"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая", – заявил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что республика готова сотрудничать с Россией при производстве ракетной установки.
"Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции", – добавил президент Лукашенко.
Он также указал, что РФ поставит "Орешник" Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, а пусковую установку к ракете в республике "сделают сами".
20:44:55 10-12-2024
А мы вам верим
21:25:44 10-12-2024
Совсем недавно БАТЬКО заявлял, что Беларусь- безядерная держава🙄
Быстро "переобулся" однако
22:19:07 10-12-2024
Где ты увидел белорусское ядерное оружие. Им дадут орешник (с крепкими орешками), а пусковую установку к ракете в республике "сделают сами" (на базе трактора Беларусь).
11:44:40 11-12-2024
бийчанин (22:19:07 10-12-2024) Где ты увидел белорусское ядерное оружие. Им дадут орешник (... У нас почти все пусковые установки на базе МАЗовских "Ураганов".
22:21:21 10-12-2024
Гость (21:25:44 10-12-2024) Совсем недавно БАТЬКО заявлял, что Беларусь- безядерная держ... Первое, наличие ракеты - не означает ядерность державы. Второе - все же писали, что ее нельзя отправлять рядом с вржескими державами,т.к. могут сбить. Поэтому их из яра отправляют. По-моему- заврались
09:36:45 11-12-2024
реально, тягачи ПУ делают в Белоруси.
наши хотели сделать свои на базе камаза, опытные 4-остные несколько сделали, дальше не смогли. и программу свернули, предварительно вбухав туда немеряно бабла.
так что шутить не надо - проблема есть, как выходить пока не ясно. в данном случае Лукашенко прав.