Пентагон: США исходят из того, что Путин не собирается сдаваться на Украине

Вашингтон намерен продолжать помощь Киеву

09 января 2025, 11:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

США собираются продолжать оказывать помощь Украине, исходя из того, что президент России Владимир Путин не намерен сдаваться. Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил представитель Пентагона.

"По нашим расчетам Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться", – сказал он.

Представитель американского Минобороны добавил, что в связи с этим США сфокусированы на предоставлении Украине средств для ведения боевых действий. Под этим подразумевается и работа ведомства над заключением новых контрактов о поставке вооружений в 2025 и 2026 годах.