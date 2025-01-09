НОВОСТИПолитика

Пентагон: США исходят из того, что Путин не собирается сдаваться на Украине

Вашингтон намерен продолжать помощь Киеву

09 января 2025, 11:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

США собираются продолжать оказывать помощь Украине, исходя из того, что президент России Владимир Путин не намерен сдаваться. Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил представитель Пентагона.

"По нашим расчетам Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться", – сказал он.

Представитель американского Минобороны добавил, что в связи с этим США сфокусированы на предоставлении Украине средств для ведения боевых действий. Под этим подразумевается и работа ведомства над заключением новых контрактов о поставке вооружений в 2025 и 2026 годах.

Владимир Путин США Политика украина

Комментарии 4

Avatar Picture
Musik

11:26:15 09-01-2025

ничего не понял.
кто-то кого-то троллит?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:27 09-01-2025

америке вообще это каким-то боком в этом зачем-то надо вообще лезть сюда!?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:44 09-01-2025

весь Мир, все Мировые отношения, стали походить на разборки дворовой шпаны!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:22 09-01-2025

Россия и "сдаваться"? никогда такие слова рядом не стояли, идиотизм. такая махина и богатства против пукалок. самим не смешно?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров