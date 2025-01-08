Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за полгода
Политик готов встретиться с Путиным после инаугурации
08 января 2025, 11:41, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытается остановить конфликт на Украине за полгода. Как сообщает ABC News, об этом он сказал во время второй пресс-конференции после победы на выборах в Мар-а-Лаго.
"Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", – отметил Дональд Трамп, говоря об остановке военного конфликта между РФ и Украиной.
Политик также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. При этом отметил, что это станет возможным после того, как он вступит в должность главы США после инаугурации.
12:07:28 08-01-2025
Хорошая новость. Понятно, что про 24 часа это было образно, для красного словца
12:10:58 08-01-2025
Ну значит будем надеяться на трампа...
Заграница нам поможет!...
Не помню кто сказал эту фразу.
Но это точно было не в СССР!...
14:22:56 08-01-2025
Гость (12:10:58 08-01-2025) Ну значит будем надеяться на трампа...Заграница нам помо... Читай "12 стульев". Написан при СССР. Фраза из уст тов. Бендера.
12:23:50 08-01-2025
Американцы по прежнему вывозят(воруют) нефть из Сирии.А в Росии в последнее время горят резервуары с нефтью...
12:40:26 08-01-2025
Нашего брата дурят и дурят. А у них шоу. Может уже можно об этом понять?
13:13:29 08-01-2025
ФСАМЫСЛЕ?!! Вообще-то раньше обещался прекратить всё это за один день, сразу же, как президентом станет!
Мы чо, зря тебя выбрали, Дональд?!
13:34:04 08-01-2025
Человек-кремень. Сказал за сутки, значит за 6 месяцев получится.
14:12:45 08-01-2025
Трампу это до лампочки. Он ищет как и какую выгоду извлечь из этого... Не увидит выгоду-свалит эту проблему на Европу и отвалит в сторону...
14:21:22 08-01-2025
Ну да. Можно подумать там только интересы байданоидов замешаны. Трамп, тебе придётся очень много кого в этом мире "переубедить", что бы конфликт на украине закончить.
15:35:23 08-01-2025
Все замерли в ожидании инаугурации Трампа, осталось чуть-чуть подождать придет Трамп и решит все проблемы.)
15:36:37 08-01-2025
старая болаболка, обещал ранее за сутки.
А еще ранее мнго чего другого обещал и не выполнил.
Очередная шавка, пукающая в лужу.
19:50:15 08-01-2025
Если приказать Незалежной примириться с утратой отторгнутых у неё земель, то для "консенсуса по гроб" между Москвой и Киевом за глаза хватило бы одной недели! Зачем же Вашингтону тянуть резину "полгода", имея рычаг (ультиматум!), противостоять которому более нескольких суток "бандеровцы" заведомо не смогут? Или крови "хохлов" и "москалей" ещё "недостаточно" пролито?
09:20:19 09-01-2025
...... не мешки ворочать.