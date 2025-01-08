Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за полгода

Политик готов встретиться с Путиным после инаугурации

08 января 2025, 11:41, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытается остановить конфликт на Украине за полгода. Как сообщает ABC News, об этом он сказал во время второй пресс-конференции после победы на выборах в Мар-а-Лаго.

"Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", – отметил Дональд Трамп, говоря об остановке военного конфликта между РФ и Украиной.

Политик также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. При этом отметил, что это станет возможным после того, как он вступит в должность главы США после инаугурации.