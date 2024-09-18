Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 арестовали в Москве

Стоимость такой квартиры без отделки в жилом комплексе бизнес-класса – от 80 млн рублей

18 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Москве суд арестовал две квартиры супруги главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в попытке получить взятку, сообщает РИА Новости.

Обе квартиры находятся в жилом комплексе бизнес-класса. Пентхаус расположен на 41-м этаже: площадь – 168,7 кв. метра, стоимость без отделки – от 80 млн рублей. Площадь второй квартиры – 61 кв. метр, стоимость – около 40 млн рублей.

Евгений Маковский руководил ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов". По версии следствия, он пытался получить 20 млн рублей за продление договора на поставку вакцины "Конвасэл".