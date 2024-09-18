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Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 арестовали в Москве

Стоимость такой квартиры без отделки в жилом комплексе бизнес-класса – от 80 млн рублей

18 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Москве суд арестовал две квартиры супруги главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в попытке получить взятку, сообщает РИА Новости.

Обе квартиры находятся в жилом комплексе бизнес-класса. Пентхаус расположен на 41-м этаже: площадь – 168,7 кв. метра, стоимость без отделки – от 80 млн рублей. Площадь второй квартиры – 61 кв. метр, стоимость – около 40 млн рублей.

Евгений Маковский руководил ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов". По версии следствия, он пытался получить 20 млн рублей за продление договора на поставку вакцины "Конвасэл".

Валерий Муминджанов / Фото: Минобороны РФ

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По версии следователей, он способствовал заключению контрактов на 1,5 млрд за 20 млн рублей
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Москва недвижимость Коррупция

Комментарии 5

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Гость

13:09:14 18-09-2024

Всему, что построено на человеческих костях, придет конец.

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Гость

13:59:55 18-09-2024

Гость (13:09:14 18-09-2024) Всему, что построено на человеческих костях, придет конец.... Вы про парк что ли?

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Да скорее

13:48:59 18-09-2024

Это бы произошло...

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гость

14:53:21 18-09-2024

Катя чудесная новость)
Даже настроение поднялось)

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Musik

20:37:35 18-09-2024

гость (14:53:21 18-09-2024) Катя чудесная новость)Даже настроение поднялось)... Судя по стоимости - типа дачи, под помидорки на салат.

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