Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 арестовали в Москве
Стоимость такой квартиры без отделки в жилом комплексе бизнес-класса – от 80 млн рублей
18 сентября 2024, 13:00, ИА Амител
В Москве суд арестовал две квартиры супруги главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в попытке получить взятку, сообщает РИА Новости.
Обе квартиры находятся в жилом комплексе бизнес-класса. Пентхаус расположен на 41-м этаже: площадь – 168,7 кв. метра, стоимость без отделки – от 80 млн рублей. Площадь второй квартиры – 61 кв. метр, стоимость – около 40 млн рублей.
Евгений Маковский руководил ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов". По версии следствия, он пытался получить 20 млн рублей за продление договора на поставку вакцины "Конвасэл".
13:09:14 18-09-2024
Всему, что построено на человеческих костях, придет конец.
13:59:55 18-09-2024
Гость (13:09:14 18-09-2024) Всему, что построено на человеческих костях, придет конец.... Вы про парк что ли?
13:48:59 18-09-2024
Это бы произошло...
14:53:21 18-09-2024
Катя чудесная новость)
Даже настроение поднялось)
20:37:35 18-09-2024
гость (14:53:21 18-09-2024) Катя чудесная новость)Даже настроение поднялось)... Судя по стоимости - типа дачи, под помидорки на салат.