Перечень товаров для параллельного импорта обновят в 2025 году

Минпромторг отмечает снижение объема продукции, ввозимой в РФ по параллельному импорту

26 декабря 2024, 12:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Минпромторг планирует обновить список товаров для параллельного импорта в 2025 году, продолжив сокращение позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.

"Изменения будут носить точечный характер. При этом мы однозначно будем продолжать сокращать количество позиций в его рамках – это тенденция", – заявил министр.

Алиханов отметил снижение объема продукции, ввозимой по параллельному импорту с 4 млрд до 3 млрд долларов в месяц. Изменения затронули сегменты одежды, обуви и электроники. В ведомстве это объяснили не только развитием производств, но и появлением отечественных продуктов, которые получили признание у потребителей.

В то же время глава Минпромторга подчеркнул, что исключение товаров из списка должно происходить взвешенно, чтобы избежать дефицита.

"Параллельный импорт – это инструмент, позволяющий преодолеть санкционное давление. В случае возврата ушедших производителей <...> или полного замещения иностранной продукции отечественной либо продукцией из дружественных стран потребность в этом механизме пропадет", – заключил Антон Алиханов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в марте 2022 года подписал постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт. В сентябре Минпромторг в очередной раз скорректировал список товаров для параллельного импорта. В него добавили автокомпоненты для южнокорейских Kia и Hyundai, но исключили ряд брендов продукции легкой промышленности.