Перед смертью Красилов рассказал о личной жизни и планах на следующий год
Танцор рассказывал журналистам, что "женат на работе"
20 декабря 2023, 10:06, ИА Амител
Перед смертью танцор Дмитрий Красилов рассказал о своей личной жизни. Как сообщает MK.RU, он дал интервью, в котором поделился планами на новогоднюю ночь и наступающий 2024 год.
"Возможно, с друзьями, возможно – на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю", – рассказывал он.Говоря о личной жизни, он отметил, что "женат на работе", а в действительности его сердце все еще свободно. При разговоре о планах на 2024 год отметил, что они есть, но раскрывать их он бы не хотел.
Напомним, что шоумена Дмитрия Красилова, который скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни, похоронят в родном городе Заринске. Точная дата пока не определена – предположительно, прощание состоится на выходных.
11:27:31 20-12-2023
С таким весом надо было дружить с эндокринологом и контролировать сахар и холестерин в крови. !00% у него был диабет. С индексом массы тела более 45 человек не жилец.
12:26:47 20-12-2023
Моему знакомому 65 лет. Вес 150 кг при росте 165. Еще и работает юристом.
13:51:55 20-12-2023
Гость (12:26:47 20-12-2023) Моему знакомому 65 лет. Вес 150 кг при росте 165. Еще и рабо... Может жиристом?
14:43:25 20-12-2023
Гость (13:51:55 20-12-2023) Может жиристом?... Обжористом.
15:24:52 20-12-2023
Хочешь рассмешить Бога,поделись с ним своими планами.