Перед смертью Красилов рассказал о личной жизни и планах на следующий год

Танцор рассказывал журналистам, что "женат на работе"

20 декабря 2023, 10:06, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: страница Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Перед смертью танцор Дмитрий Красилов рассказал о своей личной жизни. Как сообщает MK.RU, он дал интервью, в котором поделился планами на новогоднюю ночь и наступающий 2024 год.

"Возможно, с друзьями, возможно – на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю", – рассказывал он.Говоря о личной жизни, он отметил, что "женат на работе", а в действительности его сердце все еще свободно. При разговоре о планах на 2024 год отметил, что они есть, но раскрывать их он бы не хотел.

Напомним, что шоумена Дмитрия Красилова, который скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни, похоронят в родном городе Заринске. Точная дата пока не определена – предположительно, прощание состоится на выходных.