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Перед смертью Красилов рассказал о личной жизни и планах на следующий год

Танцор рассказывал журналистам, что "женат на работе"

20 декабря 2023, 10:06, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: страница Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"
Дмитрий Красилов / Фото: страница Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Перед смертью танцор Дмитрий Красилов рассказал о своей личной жизни. Как сообщает MK.RU, он дал интервью, в котором поделился планами на новогоднюю ночь и наступающий 2024 год.

"Возможно, с друзьями, возможно – на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю", – рассказывал он.Говоря о личной жизни, он отметил, что "женат на работе", а в действительности его сердце все еще свободно. При разговоре о планах на 2024 год отметил, что они есть, но раскрывать их он бы не хотел.

Напомним, что шоумена Дмитрия Красилова, который скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни, похоронят в родном городе Заринске. Точная дата пока не определена – предположительно, прощание состоится на выходных.

Алтайский край культура утраты Заринск

Комментарии 5

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Гость

11:27:31 20-12-2023

С таким весом надо было дружить с эндокринологом и контролировать сахар и холестерин в крови. !00% у него был диабет. С индексом массы тела более 45 человек не жилец.

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Гость

12:26:47 20-12-2023

Моему знакомому 65 лет. Вес 150 кг при росте 165. Еще и работает юристом.

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Гость

13:51:55 20-12-2023

Гость (12:26:47 20-12-2023) Моему знакомому 65 лет. Вес 150 кг при росте 165. Еще и рабо... Может жиристом?

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Гость

14:43:25 20-12-2023

Гость (13:51:55 20-12-2023) Может жиристом?... Обжористом.

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гость

15:24:52 20-12-2023

Хочешь рассмешить Бога,поделись с ним своими планами.

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