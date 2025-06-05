Передал послание патриарха Кирилла. О чем Путин говорил по телефону с папой римским

Стороны намерены продолжить контакты

05 июня 2025, 07:07, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

4 июня Владимир Путин поговорил по телефону с папой римским Львом XIV. Российский лидер еще раз поздравил понтифика с избранием и передал ему послание патриарха Кирилла. Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик же высказался за продолжение диалога между Святым престолом и Русской православной церковью.

"По просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами", – сказано в публикации.

В разговоре с папой римским Владимир Путин выразил признательность за готовность содействовать в урегулировании украинского конфликта. Также президент РФ надеется, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.

В Кремле отметили, что диалог носил конструктивный характер. Обе стороны намерены продолжить контакты.

8 мая в качестве нового папы римского избрали Льва XIV. На следующий день патриарх Кирилл поздравил понтифика и выразил надежду, что отношения РПЦ и Святого престола будут поступательно развиваться.Напомним, 4 июня Владимир Путин также созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Разговор продлился около 1 часа и 15 минут. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу. С главными заявлениями по итогам диалога можно ознакомиться здесь.