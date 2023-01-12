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«Это про внутренний стержень». Нумеролог о том, каким будет 2023 год и ждать ли новых потрясений

Следует готовиться к конфликтам и изменениям в политической сфере. А дети, рождённые в 2023-м, будут особенными

12 января 2023, 09:44, ИА Амител

«Что год грядущий нам готовит?» — задумывались многие из нас на пороге 2023-го. Вот если бы знать, к чему готовиться и чего опасаться. Нумеролог Евгения Труфанова уверена, что способ хотя бы чуть-чуть заглянуть в будущее есть. В «Переговорке» на amic.ru Евгения рассказала, что ждёт нас в новом году, какие политические изменения могут произойти в мире и когда именно ждать потрясений. А также о том, для кого предстоящие 12 месяцев будут очень успешными и счастливыми. Ещё поговорили, как правильно загадывать желания (оказывается, делать это можно не только на Новый год) и можно ли изменить свою судьбу или она всё-таки предопределена при рождении.

Кто в «Переговорке»

Евгения Труфанова, астролог, нумеролог ведической системы знаний Джьотиш, ведущая древнеиндийской игры самопознания Лила. Евгения выпускница академии ведических наук Рами Блек.

Первое высшее образование Евгении было в сфере экономики и финансов, один из дипломов получала в Университете Пантеон-Ассас, Сорбонна, Париж. Жила два года во Франции, много путешествовала.

01:40 Как нумерология и астрология могут открыть тайны будущего. И как эти древние учения изменились под влиянием современных знаний.

03:09 О том, каким будет 2023 год. «Непростым и под знаком изменений, — говорит Евгения. — Сатурн переходит в знак Водолея и на первый план выходят люди, которые имеют высшую цель: изменить мир к лучшему».

06:46 Какие изменения грядут в политической сфере?

07:34 «Сатурн — это про внутренний стержень». Каким будет наступивший год для обычных людей и какие качества потребуется развивать.

08:43 «Пиковые точки связаны с коридорами затмений. И это будет весна и осень», — Евгения Труфанова рассказала, какие периоды 2023 года будут самыми сложными, а когда — самыми спокойными.

09:22 Как нумерология может помочь человеку уберечься от кризисных ситуаций.

10:20 Для кого этот год будет наиболее успешным.

10:51 Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались. «Загадывать желания можно круглый год, в новые лунные циклы». Евгения рассказывает, как это делать и когда.

13:26 Какие события не стоит планировать в этом году, на что обязательно нужно решиться и почему дети, рождённые в 2023-м, будут особенными.

15:51 О том, есть ли у человека выбор или его судьба предопределена.

16:50 Советы нумеролога, как и с кем провести 2023 год.

17:40 Что такое эра Водолея и нужно ли её опасаться.

 

Комментарии 19

  • Лженаука! Все нумерологи - ведьмаки и ведьмы. На костёр их!
    12 января, Гость   Ответить
  • С научной точки зрения числа не имеют значения сами по себе и не влияют на жизнь человека. Следовательно, нумерология это суеверие и лженаука, которая использует числа, чтобы придать нумерологии видимость научного лоска.
    12 января, Гость   Ответить
  • Сидят две кукушки и бредни собирают…
    12 января, Гость   Ответить
  • Следует готовиться к конфликтам --- да неужели
    12 января, Гость   Ответить
  • Ей нравилось читать гороскопы: там у неё были и муж, и работа.
    12 января, Гость   Ответить
  • ага, я тоже люблю гороскопы)))) у меня там все супер-пупер)
    12 января, Гость   Ответить
  • это никакая не наука, даже не лже..))
    12 января, Гость   Ответить
  • Езжай в казино и нумерологируй, а че не? И подружкам своим - экстрасентшам подскажи - пусть ставят на чёрное, в геометрической прогрессии...сирамно выиграют х2 коэффициент!! Блин, да я кажется, тоже нумеролог и экстрасенс!!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Блин, да я кажется, тоже нумеролог и экстрасенс!!! --- Вы из какой палаты, коллега?)))
    12 января, Гость   Ответить
  • Очень классная история с изучением своих периодов на год, мне лично очень помогает фокусироваться на тех или иных вещах и обращать своё внимание на нужные сферы жизни в определённые периоды времени!
    12 января, Гость   Ответить
  • Покупайте недвигу, бросайте работу и езжайте в Париж
    12 января, Гость   Ответить
  • Покупайте недвигу --- сразу после зарплаты
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, сразу после зарплаты --- а когда у вас зарплата?)
    12 января, Гость   Ответить
  • А мне шептуны в голову нашептали что все будет не так. Да и в вещем сне видел интересное будущее. Для закрепления ментальных усилий в ноосфере, хожу с полным ведром. Заряжаюсь энергией космоса. Готов за 50000 р проконсультировать Евгению Труфанову.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Готов за 50000 р проконсультировать Евгению Труфанову. ------- Прекрасно, коллега! А я готов всего за жалкие какие-то 45000 руб. просветлить ей Ауру, прочистить Чакру и прикрыть третий глаз)))))))
    12 января, Гость   Ответить
  • Злобные коментарии подчеркивают «доброту »людей!!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Злобные коментарии ------------- Прошу прощения, где Вы здесь нашли "Злобные комментарии"???
    12 января, Гость   Ответить
  • мракобесие на главной!!!!!!!!!!!!!! тыщь
    13 января, Гость   Ответить
  • Возникла идея - реально заняться нумерологией. Я вижу люди вообще не в курсе что это. Обычную астрологию выдают за нумерологию. В 2022 году главное, чтобы никакие два числа судьбы у членов одной семьи не образовывали последовательность простых чисел-близнецов. Иначе надо искать третьего, у которого его дата рождения в сумме с этими двумя числами есть число, функция Мебиуса которого не ноль. Этим троим надо дождаться по счету четного полнолуния и разложить свои числа судьбы в сумму квадратов тремя разными способами.
    15 января, Гость   Ответить
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