У многих снизился доход и люди стали выбирать магазины эконом-сегмента. Специалист рассказывает, за счёт чего таким магазинам удаётся заработать

15 декабря 2022, 09:44, ИА Амител

В условиях, когда всё дорожает, а доходы снижаются, люди ищут возможность сэкономить и выбирают те магазины, которые стараются удержать цены. Торговая сеть «Светофор» — как раз из тех, где цены на многие позиции продуктов и товаров сегодня значительно ниже рыночных. А потому магазины сети пользуются популярностью на Алтае. За счёт чего удаётся удержать низкие цены и как это отражается на качестве товара, в «Переговорке» на amic.ru рассказала Валентина Дмитриевская, руководитель закупа по Алтайскому краю торговой сети «Светофор».

Кто в «Переговорке»



Дмитриевская Валентина Ивановна. Родилась 3 февраля 1975 года в Северо-Казахстанской области. В 1997 году окончила Торговый институт по специальности «товаровед». Опыт работы в отделе закупа более 20 лет, в настоящее время — руководитель закупа торговой сети «Светофор» по Алтайскому краю.

01:18 «С 2020 года интерес к нашим магазинам вырос». О том, как в последнее время изменилось поведение покупателей. «У многих снизился доход и люди стали выбирать эконом-сегмент», отмечает Валентина Дмитриевская.

02:05 За счёт чего «Светофору» удаётся держать цены и сколько сейчас магазинов сети работает на Алтае.

02:42 Отличается ли ассортимент магазинов «Светофор» на Алтае от магазинов сети в других регионах России.

03:07 «Сотрудники многофункциональны, процессы оптимизированы». Валентина Дмитриевская подробно рассказывает, из чего формируется цена на товар и почему «Светофор» не увеличивает наценку.

04:50 «Большой потери мы не ощутили». Как отразились санкции на ассортименте и как «Светофор» выбирает поставщиков.

05:55 Правда ли, что если дёшево, то и качество низкое? И много ли просрочки в «Светофоре»?

08:25 О том, как хранятся продукты в магазинах. И какие проверки качества проводятся?

10:15 Что делать покупателю, если вдруг он всё же обнаружил просрочку?

10:42 Как часто меняется ассортимент магазина и почему «Светофор» не планирует его расширять.

12:17 О том, почему у «Светофора» нет красочных упаковок.

14:11 «Откроем ещё шесть торговых точек». О планах на 2023 год.

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