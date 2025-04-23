Переговоры по Украине в Лондоне на уровне глав МИД западных стран отложены
Встреча пройдет на более низком уровне
23 апреля 2025, 17:14, ИА Амител
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне МИД отложили. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского внешнеполитического ведомства, встречу проведут представители западных стран более низкого уровня.
Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отменили свою поездку в Лондон на встречу. После этого стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции и Германии также решили не участвовать в переговорах.
New York Times писала, что Рубио отказался от поездки после слов Владимира Зеленского о том, что украинские власти не признают Крым частью России. Это условие является одним из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
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Гость (20:57:35 23-04-2025) Дядюшка Сэм вернул бы прежде Аляску России и уж только потом... Сейчас все сложнее, мировой жандарм сам раскололся, потому что самая жандармская часть в США проиграла президентские выборы и надеется на реванш с помощью той же Европы, которая остается составляющей этой жандармской части