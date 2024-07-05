Переговоры Путина и Орбана продлились почти три часа
Политики провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского кризиса
05 июля 2024, 20:40, ИА Амител
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершились. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, переговоры продолжались почти три часа. Путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского кризиса.
Напомним, что с 1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Киев с визитом, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. 4 июля венгерские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр собирается посетить Москву.
21:02:34 05-07-2024
А румыны тут причём?
12:29:28 06-07-2024
Гость (21:02:34 05-07-2024) А румыны тут причём?... А другим по барабану. Своих проблем хватает.