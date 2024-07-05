Переговоры Путина и Орбана продлились почти три часа

Политики провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского кризиса

05 июля 2024, 20:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершились. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры продолжались почти три часа. Путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского кризиса.

Напомним, что с 1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Киев с визитом, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. 4 июля венгерские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр собирается посетить Москву.