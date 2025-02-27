Российско-американские переговоры начались в Стамбуле

Делегации обсудят восстановление работы посольств двух стран

27 февраля 2025, 14:45, ИА Амител

Флаг Турции / unsplash.com / Dima Rogachevskiy

В Стамбуле начались переговоры между делегациями РФ и США. Стороны планируют обсудить восстановление работы посольств двух стран. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Встреча проходит в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Российская и американская стороны планируют обсудить численность персонала, оформление виз и необходимые для работы дипломатов банковские операции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам встречи станет понятно, "насколько быстро и эффективно" смогут развиваться отношения двух стран.

Встрече в Турции предшествовали два технических контакта Москвы и Вашингтона. О необходимости восстановить штаты дипмиссий стороны договорились на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Сергей Лавров подчеркнул, что РФ и США условились назначить послов в Москву и Вашингтон как можно скорее.