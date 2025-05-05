Переход на импорт. Эксперт назвала категории товаров, которые подорожают в мае
На фоне дорожающих продуктов подешеветь могут зимние товары и электроника прошлых поколений
05 мая 2025, 12:45, ИА Амител
Стоимость ряда продуктов может вырасти в мае на фоне завершения весеннего ценового "шока" и начала летнего сезона. Как сообщает karelinform.ru, об этом рассказала ассистент кафедры ЦЭУиБТ МТУСИ Полина Жолтикова.
Она отметила, что в мае цены традиционно растут на овощи и фрукты. Запасы урожая прошлого года снижаются, а магазины переходят на импортные поставки. Особенно в этот период заметен рост стоимости томатов, огурцов, клубники.
Молочная продукция также подорожает из-за увеличения спроса накануне лета – особенно это скажется на йогуртах, сырах, мороженом. Свое влияние вносит и сезонный рост себестоимости корма для скота. Рыба и морепродукты тоже могут стать дороже: на это влияет начало периода ограничений на вылов и рост логистических расходов.
Могут вырасти цены и на непродовольственные товары: туристические услуги, строительные материалы и топливо. Подешеветь должны, по прогнозам эксперта, зимние товары (одежда, обувь, отопительное оборудование), а также электроника прошлых поколений. По словам эксперта, ретейлеры освобождают склады перед летним анонсом новых моделей.
13:03:17 05-05-2025
а дешевеют только - твоя жизнь, твоя работа и твои рубли.
13:43:46 05-05-2025
проблема в том что абсолютно все сферы, жрачка там или не жрачка, коммуналка, отдыхА, или что-то еще, не суть - оседлали еще не передохшие кооператоры, ну или их ближайшие дети.
а у них под коркой зашита формула, что в начале создать дефицит, а потом втридорога суррогат вкручивать.
19:13:24 05-05-2025
Гость (13:43:46 05-05-2025) проблема в том что абсолютно все сферы, жрачка там или не жр... В таком случае сейчас золотое время для бизнеса, продавайте дешевле и качественнее - и все клиенты ваши.
16:06:38 05-05-2025
А зарплата в крае когда станет нормальной???
Только не надо писать,на сколько ее подняли за год!!! Ее поднимают ВЕЗДЕ!!!Край практически в конце таблицы по зарплатам!!! А инфляция в крае ускорилась и превышает среднюю по РФ.
16:32:09 05-05-2025
Куда ещё наценять то?! Наценят, а потом на помойку эти фрукты- овощи выбрасывают. Рыба аж засыхает у них, желтеет. Доллары упали, а жадюги всё наценяют.
20:40:07 05-05-2025
Для чего эти эксперты- если любой дурак знает что в россии непрерывно дорожает все.