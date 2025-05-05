Переход на импорт. Эксперт назвала категории товаров, которые подорожают в мае

На фоне дорожающих продуктов подешеветь могут зимние товары и электроника прошлых поколений

05 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Рост цен / Фото из архива Amic.ru

Стоимость ряда продуктов может вырасти в мае на фоне завершения весеннего ценового "шока" и начала летнего сезона. Как сообщает karelinform.ru, об этом рассказала ассистент кафедры ЦЭУиБТ МТУСИ Полина Жолтикова.

Она отметила, что в мае цены традиционно растут на овощи и фрукты. Запасы урожая прошлого года снижаются, а магазины переходят на импортные поставки. Особенно в этот период заметен рост стоимости томатов, огурцов, клубники.

Молочная продукция также подорожает из-за увеличения спроса накануне лета – особенно это скажется на йогуртах, сырах, мороженом. Свое влияние вносит и сезонный рост себестоимости корма для скота. Рыба и морепродукты тоже могут стать дороже: на это влияет начало периода ограничений на вылов и рост логистических расходов.

Могут вырасти цены и на непродовольственные товары: туристические услуги, строительные материалы и топливо. Подешеветь должны, по прогнозам эксперта, зимние товары (одежда, обувь, отопительное оборудование), а также электроника прошлых поколений. По словам эксперта, ретейлеры освобождают склады перед летним анонсом новых моделей.