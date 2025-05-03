Сенатор оценила вероятность мирового финансового кризиса в 2025 году
Ольга Епифанова также дала рекомендации по накоплению сбережений и инвестициям
03 мая 2025, 17:59, ИА Амител
Глобальный финансовый кризис, который затронет Россию, в 2025 году маловероятен, заявил "Газете.ру" сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, сейчас российская экономика находится в четверке крупнейших, выдержала 30 тысяч санкций и демонстрирует рост.
Также отметила, что исторически мировые спады происходят каждые 7–11 лет, и по этой теории в ближайшие годы кризис не ожидается. А дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитической обстановки.
Сенатор посоветовала иметь запас денег хотя бы в размере шести месячных зарплат, чтобы в случае потери работы пережить этот период без долгов.
Кроме того, деньги нужно вкладывать, а не просто держать на карте, и стратегию инвестиций надо выстраивать с учетом гарантированных доходов, подчеркнула она.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов назвал самые стабильные валюты в мире.
18:21:38 03-05-2025
Шесть месячных зарплат-где их взять то?
19:37:42 03-05-2025
Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
21:22:52 03-05-2025
Ну, если кризиса не будет, нужно занять очереди за продуктами и мануфактурой...
21:53:11 03-05-2025
А за это, друг мой пьяный - говорил он Епифану.
Эта сенаторка в экономике шарит или так, лишь бы о ней услышали?
21:55:02 03-05-2025
Дочитал все таки статью. Сенаторка очевидность.