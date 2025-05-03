Сенатор оценила вероятность мирового финансового кризиса в 2025 году

Ольга Епифанова также дала рекомендации по накоплению сбережений и инвестициям

03 мая 2025, 17:59, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Глобальный финансовый кризис, который затронет Россию, в 2025 году маловероятен, заявил "Газете.ру" сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, сейчас российская экономика находится в четверке крупнейших, выдержала 30 тысяч санкций и демонстрирует рост.

Также отметила, что исторически мировые спады происходят каждые 7–11 лет, и по этой теории в ближайшие годы кризис не ожидается. А дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитической обстановки.

Сенатор посоветовала иметь запас денег хотя бы в размере шести месячных зарплат, чтобы в случае потери работы пережить этот период без долгов.

Кроме того, деньги нужно вкладывать, а не просто держать на карте, и стратегию инвестиций надо выстраивать с учетом гарантированных доходов, подчеркнула она.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов назвал самые стабильные валюты в мире.