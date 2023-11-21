Переход на упрощенные вычеты за спорт, лечение и обучение состоится в 2025 году

Сейчас ведомство уже автоматизировало инвестиционные и имущественные вычеты

21 ноября 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что ведомство работает над упрощением порядка вычета за спорт, лечение и обучение. В интервью РБК он рассказал, что их предоставление начнется с 2025 года.

Сейчас ведомство уже автоматизировало инвестиционные и имущественные вычеты. ФНС самостоятельно получает данные из банков и предзаполняет их для плательщиков.

В 2024 году ФНС собирается тестировать информационную систему, которая сейчас имеется у ведомства, а также каналы связи с источниками данных. После этого, в 2025 году, запустят систему упрощенного вычета.