Переход на упрощенные вычеты за спорт, лечение и обучение состоится в 2025 году
Сейчас ведомство уже автоматизировало инвестиционные и имущественные вычеты
21 ноября 2023, 12:27, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что ведомство работает над упрощением порядка вычета за спорт, лечение и обучение. В интервью РБК он рассказал, что их предоставление начнется с 2025 года.
Сейчас ведомство уже автоматизировало инвестиционные и имущественные вычеты. ФНС самостоятельно получает данные из банков и предзаполняет их для плательщиков.
В 2024 году ФНС собирается тестировать информационную систему, которая сейчас имеется у ведомства, а также каналы связи с источниками данных. После этого, в 2025 году, запустят систему упрощенного вычета.
12:39:11 21-11-2023
вот это перспективы)))))))))))))))))))))))))))) "балуете" народ))))))))))))
23:24:00 21-11-2023
Во уроды паршивые. Все это должно быть бесплатно для граждан России.