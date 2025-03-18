Переходил дорогу на красный. Подробности наезда на пешехода в Барнауле
В результате ДТП 76-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести
18 марта 2025, 10:45, ИА Амител
Стали известны подробности наезда на пешехода на Змеиногорском тракте в Барнауле. Предварительно установлено, что автобус сбил мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
59-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал 76-летнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1949 года рождения получил травмы различной степени тяжести", – рассказали в ведомстве.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее очевидцы сообщали, что из-за аварии большая пробка собралась недалеко от строящейся развязки.
11:08:28 18-03-2025
Вообще последнее время наблюдаю на дорогах города, какой-то беспредел!!!
Пешеходы на красный!!!
Водители, в надежде успеть на мигающий, тоже летят на красный!!!...
А сейчас ещё светофоры подрегулированы так, что пешеходы начинают идти на несколько секунд раньше чем авто!... Это получается пешеходами перегораживают движение торопыг...!? Или просто пешеходов подставляют, не понял ещё...
12:23:08 18-03-2025
Гость (11:08:28 18-03-2025) Вообще последнее время наблюдаю на дорогах города, какой-то ... В принципе верно, но вот про несколько секунд: если пешеход начинает идти даже не раньше, а одновременно с машинами, то он все равно успевает перегородить проезд. А так, начав движение раньше, он раньше и закончит и можно будет повернуть машинам. Тут другой недочет есть - на многих светофорах, где пешеходов пускают раньше, дорога им закрывается одновременно с дорогой автомобилям, а надо закрывать тоже раньше, что бы и машинам дать успеть повернуть. Самый яркий пример - поворот с Ленина на Пионеров к Новому рынку - пешеходы тянутся очень долго, по одному, и с Ленина машины долго стоят.
21:01:55 18-03-2025
Гость (12:23:08 18-03-2025) В принципе верно, но вот про несколько секунд: если пешеход ... Около бывшего "Рассвета" на ул. С-З не всегда успевают перейти, зеленый для пешеходов горит мало. Хорошо хоть водители это понимают и ждут еще секунд пять, пока все перескочат через скользкие трамвайные пути и перейдут. Отвратительная настройка светофора.
11:12:33 18-03-2025
Старость не радость.
11:26:28 18-03-2025
зачем пошел на красный?? не перехожу на запрещающий сигнал светофора даже если нет автомобилей
12:24:41 18-03-2025
Гость (11:26:28 18-03-2025) зачем пошел на красный?? не перехожу на запрещающий сигнал с... 76 лет... Кто знает, какими мы будем, если доживем.
18:03:24 18-03-2025
Гость (12:24:41 18-03-2025) 76 лет... Кто знает, какими мы будем, если доживем.... Это вряд ли...