Переходил дорогу на красный. Подробности наезда на пешехода в Барнауле

В результате ДТП 76-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести

18 марта 2025, 10:45, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Стали известны подробности наезда на пешехода на Змеиногорском тракте в Барнауле. Предварительно установлено, что автобус сбил мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

59-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал 76-летнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1949 года рождения получил травмы различной степени тяжести", – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее очевидцы сообщали, что из-за аварии большая пробка собралась недалеко от строящейся развязки.