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В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты в Алтайском крае из-за паводка

Закрытыми остаются семь дорожных участков

03 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Паводок / Фото: Минтранс Алтайского края
Паводок / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае по состоянию на утро 3 апреля из-за паводка ограничения на проезд действуют на семи дорогах, сообщили в Минтрансе региона.

Закрытыми остаются следующие участки:

  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке между Славгородом и Бурсолью; 
  • Рубцовск – Угловское – Михайловское между населенными пунктами Михайловское и Малиновое Озеро;
  • Алейск – Безголосово –  К-13 на участке между  Алейском и Безголосово;
  • Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами  Ащегуль и Каип;
  • Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка на участке между Гилевкой и Завьялово;
  • Поспелиха – Новичиха – Волчиха на участке между Селиверстово и Солоновкой;
  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост и Михайловское. 

Ранее в Гидрометцентре Алтайского края сообщили, что в состоянии подтопления на утро 3 апреля сохраняются Алейск и село Хабары. В остальных населенных пунктах региона ситуация стабилизировалась.

Алтайский край Паводок дорожное движение
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