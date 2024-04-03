В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты в Алтайском крае из-за паводка

Закрытыми остаются семь дорожных участков

03 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Паводок / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае по состоянию на утро 3 апреля из-за паводка ограничения на проезд действуют на семи дорогах, сообщили в Минтрансе региона.

Закрытыми остаются следующие участки:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке между Славгородом и Бурсолью;

Рубцовск – Угловское – Михайловское между населенными пунктами Михайловское и Малиновое Озеро;

Алейск – Безголосово – К-13 на участке между Алейском и Безголосово;

Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;

Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка на участке между Гилевкой и Завьялово;

Поспелиха – Новичиха – Волчиха на участке между Селиверстово и Солоновкой;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост и Михайловское.

Ранее в Гидрометцентре Алтайского края сообщили, что в состоянии подтопления на утро 3 апреля сохраняются Алейск и село Хабары. В остальных населенных пунктах региона ситуация стабилизировалась.