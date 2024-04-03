В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты в Алтайском крае из-за паводка
Закрытыми остаются семь дорожных участков
03 апреля 2024, 11:20, ИА Амител
Паводок / Фото: Минтранс Алтайского края
В Алтайском крае по состоянию на утро 3 апреля из-за паводка ограничения на проезд действуют на семи дорогах, сообщили в Минтрансе региона.
Закрытыми остаются следующие участки:
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке между Славгородом и Бурсолью;
- Рубцовск – Угловское – Михайловское между населенными пунктами Михайловское и Малиновое Озеро;
- Алейск – Безголосово – К-13 на участке между Алейском и Безголосово;
- Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;
- Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка на участке между Гилевкой и Завьялово;
- Поспелиха – Новичиха – Волчиха на участке между Селиверстово и Солоновкой;
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост и Михайловское.
Ранее в Гидрометцентре Алтайского края сообщили, что в состоянии подтопления на утро 3 апреля сохраняются Алейск и село Хабары. В остальных населенных пунктах региона ситуация стабилизировалась.
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