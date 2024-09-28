НОВОСТИОбщество

В России предложили сделать бесплатными авиабилеты для двойняшек и тройняшек

Речь идет о детях возрастом до двух лет

28 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Ребенок в самолете / Фото: unsplash.com
Ребенок в самолете / Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила сделать бесплатными авиабилеты для двойняшек и тройняшек до двух лет, пишет ura.ru.

По нынешним авиационным правилам бесплатное место предоставляется только для одного ребенка возрастом до двух лет на внутренних рейсах и со скидкой 90% – на международных.

Другие дети до двух лет и от двух до двенадцати лет перевозятся со скидкой 50% от нормального тарифа. 

"Почему только один ребенок? За 2022 год в России родилось 30 тысяч двойняшек и 164 тройняшки. Вот почему эти семьи не могут перевозить своих детей бесплатно? У нас всего ежегодно совершается 175 млн полетов. 30 тысяч двойняшек рождается. Поэтому точно этот пункт должен быть пересмотрен", – резюмировала депутат. 

Ранее сообщили, что авиабилеты подорожают в России по четырем причинам.

депутаты инициативы

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:10:01 28-09-2024

Полные аэродромы с этими двойняшками и тройняшками
Нужно срочно с этим что то делать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

18:46:22 28-09-2024

Для всех детей до 10 лет можно сделать... Денег навалом в стране

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:16 28-09-2024

Давай за твой счет!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров