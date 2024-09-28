В России предложили сделать бесплатными авиабилеты для двойняшек и тройняшек
Речь идет о детях возрастом до двух лет
28 сентября 2024, 17:00, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила сделать бесплатными авиабилеты для двойняшек и тройняшек до двух лет, пишет ura.ru.
По нынешним авиационным правилам бесплатное место предоставляется только для одного ребенка возрастом до двух лет на внутренних рейсах и со скидкой 90% – на международных.
Другие дети до двух лет и от двух до двенадцати лет перевозятся со скидкой 50% от нормального тарифа.
"Почему только один ребенок? За 2022 год в России родилось 30 тысяч двойняшек и 164 тройняшки. Вот почему эти семьи не могут перевозить своих детей бесплатно? У нас всего ежегодно совершается 175 млн полетов. 30 тысяч двойняшек рождается. Поэтому точно этот пункт должен быть пересмотрен", – резюмировала депутат.
Ранее сообщили, что авиабилеты подорожают в России по четырем причинам.
17:10:01 28-09-2024
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18:46:22 28-09-2024
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19:09:16 28-09-2024
Давай за твой счет!