В России предложили сделать бесплатными авиабилеты для двойняшек и тройняшек

Речь идет о детях возрастом до двух лет

28 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Ребенок в самолете / Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила сделать бесплатными авиабилеты для двойняшек и тройняшек до двух лет, пишет ura.ru.

По нынешним авиационным правилам бесплатное место предоставляется только для одного ребенка возрастом до двух лет на внутренних рейсах и со скидкой 90% – на международных.

Другие дети до двух лет и от двух до двенадцати лет перевозятся со скидкой 50% от нормального тарифа.

"Почему только один ребенок? За 2022 год в России родилось 30 тысяч двойняшек и 164 тройняшки. Вот почему эти семьи не могут перевозить своих детей бесплатно? У нас всего ежегодно совершается 175 млн полетов. 30 тысяч двойняшек рождается. Поэтому точно этот пункт должен быть пересмотрен", – резюмировала депутат.

Ранее сообщили, что авиабилеты подорожают в России по четырем причинам.