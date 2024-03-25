Отток медиков из профессии, продолжавшийся долгое время, в 2023-м почти остановился

25 марта 2024, 07:15, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае по итогам 2023 года впервые за долгое время зафиксировали прирост врачей. Об этом в ходе коллегии регионального Минздрава сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. По его словам, важнейшую роль в этом сыграли краевые меры поддержки, принятые в 2022-м, а также федеральные доплаты медикам.

Выступая с докладом, Попов подчеркнул, что на конец 2023-го в регионе трудилось 7750 врачей – это на 94 больше, чем было в конце 2022-го.

"Наконец-то мы приросли по врачам. В первую очередь прирост по терапевтам и педиатрам. Да, это скромный результат, но мы преодолели тенденцию убыли врачей, которая у нас была в течение длительного периода времени. Переломили тренд. Это результат сложной многолетней работы", – сказал министр.Отметим, что на конец 2022-го годовая убыль врачей в Алтайском крае составляла минус 421 сотрудник.

"Убыль по среднему медперсоналу сократилась в 17 раз. И мы понимаем, что это эффект от тех ресурсов, которые были вложены. За последние пять лет уровень финансирования кадровой политики увеличился в четыре раза. Так что, думаю, уже в этом году мы сможем развить тенденцию уже в сторону прибыли", – отметил Попов. Под краевыми мерами поддержки министр имел в виду масштабный пакет решений, принятый в 2022-м. В Алтайском крае появились доплаты до молодых врачей, система наставничества (с доплатами для наставников) и много других программ, нацеленных на то, чтобы медики не уходили из профессии.

"Эти решения позволяют нашим молодым специалистам приходить в профессию и закрепляться в ней. А у пожилых медиков больше стимулов, чтобы продолжать свою деятельность", – считает глава регионального Минздрава.В дальнейшем нужно наращивать эти показатели, начав, наконец, сокращать дефицит, считает Дмитрий Попов.

Сколько врачей не хватает в Алтайском крае?

Из доклада, с которым выступал Попов, следует, что сейчас в Алтайском крае не хватает 1543 врача. Более тысячи из них нужны поликлиникам, еще свыше 400 – стационарам.

Что касается среднего медперсонала, дефицит составляет 1235 сотрудников.