"Переломили". Впервые за много лет врачей на Алтае за год стало больше, а не меньше
Отток медиков из профессии, продолжавшийся долгое время, в 2023-м почти остановился
25 марта 2024, 07:15, ИА Амител
В Алтайском крае по итогам 2023 года впервые за долгое время зафиксировали прирост врачей. Об этом в ходе коллегии регионального Минздрава сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. По его словам, важнейшую роль в этом сыграли краевые меры поддержки, принятые в 2022-м, а также федеральные доплаты медикам.
Выступая с докладом, Попов подчеркнул, что на конец 2023-го в регионе трудилось 7750 врачей – это на 94 больше, чем было в конце 2022-го.
"Наконец-то мы приросли по врачам. В первую очередь прирост по терапевтам и педиатрам. Да, это скромный результат, но мы преодолели тенденцию убыли врачей, которая у нас была в течение длительного периода времени. Переломили тренд. Это результат сложной многолетней работы", – сказал министр.Отметим, что на конец 2022-го годовая убыль врачей в Алтайском крае составляла минус 421 сотрудник.
"Убыль по среднему медперсоналу сократилась в 17 раз. И мы понимаем, что это эффект от тех ресурсов, которые были вложены. За последние пять лет уровень финансирования кадровой политики увеличился в четыре раза. Так что, думаю, уже в этом году мы сможем развить тенденцию уже в сторону прибыли", – отметил Попов. Под краевыми мерами поддержки министр имел в виду масштабный пакет решений, принятый в 2022-м. В Алтайском крае появились доплаты до молодых врачей, система наставничества (с доплатами для наставников) и много других программ, нацеленных на то, чтобы медики не уходили из профессии.
"Эти решения позволяют нашим молодым специалистам приходить в профессию и закрепляться в ней. А у пожилых медиков больше стимулов, чтобы продолжать свою деятельность", – считает глава регионального Минздрава.В дальнейшем нужно наращивать эти показатели, начав, наконец, сокращать дефицит, считает Дмитрий Попов.
Сколько врачей не хватает в Алтайском крае?
Из доклада, с которым выступал Попов, следует, что сейчас в Алтайском крае не хватает 1543 врача. Более тысячи из них нужны поликлиникам, еще свыше 400 – стационарам.
Что касается среднего медперсонала, дефицит составляет 1235 сотрудников.
07:24:19 25-03-2024
в 2010 году в АК врачей было около 12 тысяч
09:53:54 25-03-2024
1 (07:24:19 25-03-2024) в 2010 году в АК врачей было около 12 тысяч... Так в 2012 конец света был, по календарю Майя
07:38:09 25-03-2024
Прирост За счет Джамшутов
08:03:08 25-03-2024
Кем заполнили то? Ординаторами безграмотными, которые без интернета диагноз поставить не могут. В поликлинику уже страшно ходить, хоть в детскую, хоть взрослую...
08:03:58 25-03-2024
Врачи бегут из-за низкой зарплаты
PS. Врач со стажем 32 года
09:52:30 25-03-2024
Гость (08:03:58 25-03-2024) Врачи бегут из-за низкой зарплатыPS. Врач со стажем 32 г... Как это, вон рядом новость, что доход врача около 100 тысяч.
Или вы хотите сказать, что министр неправду говорит?
08:31:55 25-03-2024
Пока есть обман с " платной медициной " - заботы о людях с оказанием медицинской помощи нет, и не будет! Государство обязано заботится о человеческом капитале, если оно этого не делает, такое государство вымирает.
08:53:39 25-03-2024
гость (08:31:55 25-03-2024) Пока есть обман с " платной медициной " - заботы о людях с о...
Вы путаете человеческий капитал с человеческим ресурсом
09:51:25 25-03-2024
В новости правда не говорится , что имя и отчество новых врачей далеко не все из наших земляков могут выговорить. А их знания и квалификации вообще ни кому не известны.
13:35:11 25-03-2024
Так уехали все специалисты, вот он и остановился.