"Вторая зарплата". Попов рассказал, как вырастут доходы медиков на Алтае с 1 апреля
Алтайские медработники начнут получать больше денег благодаря решению Владимира Путина
22 марта 2024, 13:40, ИА Амител
Алтайские медики, работающие на селе, уже в апреле начнут получать федеральные выплаты в повышенном размере. Об этом в ходе итоговой коллегии алтайского Минздрава рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. В феврале увеличение размера выплат анонсировал Владимир Путин, а уже в марте крайздрав получил соответствующее постановление правительства.
Благодаря решению президента доходы сельских медиков на Алтае вырастут почти в два раза, отметил Попов.
По сути, вторая зарплата
Дмитрий Попов подчеркнул, что в Алтайском крае поручение Путина будет обязательно исполнено, а выплаты произведут точно в срок. На днях региональный Минздрав получил соответствующее постановление кабмина. В нем прописаны как суммы выплат, так и категории медиков, которым они положены.
Само повышение произошло еще 1 марта, но первые деньги врачи и средние медработники, трудящиеся в селах, начнут получать в апреле. Точные суммы Попов не назвал, но заметил, что это будет "серьезное подспорье".
"Совокупные доходы медработников, трудящихся на селе, увеличатся вдвое. По сути дела, это будет вторая заработная плата", – сказал министр.
Сколько медиков будут получать повышенные выплаты?
Точное количество врачей, которым положены повышенные выплаты, Попов тоже не озвучил. По его словам, с момента получения постановления прошло еще мало времени: Минздрав продолжает работу по перерасчету.
"Но, я думаю, это не менее половины всех наших медиков. А может, даже больше. Медработников у нас в крае без малого 30 тысяч человек", – заметил глава Минздрава.
Что за выплаты медикам повысил Владимир Путин?
В феврале 2024-го Путин объявил о повышении ежемесячных выплат медикам первичного звена, которые работают в малых городах, райцентрах и селах.
Так, в городах, где проживает от 50 до 100 тысяч человек, врачи плюсом к зарплате начнут получать 29 тысяч рублей, а средние медработники – 13 тысяч рублей.
Еще больше выплаты будут для медиков, работающих в населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек. Размер ежемесячных выплат для врачей составит 50 тысяч рублей, а для медработников среднего звена – 30 тысяч рублей.
Подробнее о повышении выплат читайте в нашем материале.
13:46:19 22-03-2024
Какие громкие заголовки! "Медработников у нас в крае без малого 30 тысяч человек", а получат выплаты до 50 тр. "в городах, где проживает от 50 до 100 тысяч человек". Даже еще за 2 месяца не посчитали, сколько их. 1% от 30000?
16:54:01 22-03-2024
им поднимут зарплаты, а инфляция-то от этих денег коснется всех