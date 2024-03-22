Алтайские медработники начнут получать больше денег благодаря решению Владимира Путина

22 марта 2024, 13:40, ИА Амител

Медики в поликлинике / Фото: amic.ru

Алтайские медики, работающие на селе, уже в апреле начнут получать федеральные выплаты в повышенном размере. Об этом в ходе итоговой коллегии алтайского Минздрава рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. В феврале увеличение размера выплат анонсировал Владимир Путин, а уже в марте крайздрав получил соответствующее постановление правительства.

Благодаря решению президента доходы сельских медиков на Алтае вырастут почти в два раза, отметил Попов.

По сути, вторая зарплата

Дмитрий Попов подчеркнул, что в Алтайском крае поручение Путина будет обязательно исполнено, а выплаты произведут точно в срок. На днях региональный Минздрав получил соответствующее постановление кабмина. В нем прописаны как суммы выплат, так и категории медиков, которым они положены.

Само повышение произошло еще 1 марта, но первые деньги врачи и средние медработники, трудящиеся в селах, начнут получать в апреле. Точные суммы Попов не назвал, но заметил, что это будет "серьезное подспорье".

"Совокупные доходы медработников, трудящихся на селе, увеличатся вдвое. По сути дела, это будет вторая заработная плата", – сказал министр.

Сколько медиков будут получать повышенные выплаты?

Точное количество врачей, которым положены повышенные выплаты, Попов тоже не озвучил. По его словам, с момента получения постановления прошло еще мало времени: Минздрав продолжает работу по перерасчету.

"Но, я думаю, это не менее половины всех наших медиков. А может, даже больше. Медработников у нас в крае без малого 30 тысяч человек", – заметил глава Минздрава.

Что за выплаты медикам повысил Владимир Путин?

В феврале 2024-го Путин объявил о повышении ежемесячных выплат медикам первичного звена, которые работают в малых городах, райцентрах и селах.

Так, в городах, где проживает от 50 до 100 тысяч человек, врачи плюсом к зарплате начнут получать 29 тысяч рублей, а средние медработники – 13 тысяч рублей.

Еще больше выплаты будут для медиков, работающих в населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек. Размер ежемесячных выплат для врачей составит 50 тысяч рублей, а для медработников среднего звена – 30 тысяч рублей.

Подробнее о повышении выплат читайте в нашем материале.