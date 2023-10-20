Американский президент заявил, что Вашингтон не планирует прекращать поддержку Киева

20 октября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден выступил с телеобращением к нации. Он анонсировал выделение дополнительных средств на поддержку Украины и Израиля и сравнил войну с ХАМАС с событиями на Украине. Amic.ru собрал главное из обращения американского президента.

О переломном моменте в истории

Американский президент начал свое телеобращение к американцам со слов о том, что мир переживает переломный момент.

"Решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", – сказал он.

О военной помощи Украине и Израилю

Вашингтон не прекратит оказывать военную помощь Украине, заверил президент США. Он назвал оказание помощи заботой о будущем государства, "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям американцев.

"Будет естественно спросить, почему это должно иметь значение для США? Позвольте мне объяснить, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности", – отметил Байден.

Глава государства напомнил, что неоднократно заверял в отсутствии намерений отправлять американские войска на Украину для противодействия РФ. При этом нового обещания на этот счет он не дал.

"Все, о чем просит Украина, – это вооружение, боеприпасы, другие средства, чтобы вытеснить вторгающиеся российские войска со своей земли. А также системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты, прежде чем те уничтожат украинские города", – отметил глава американского государства.

Если США прекратят отправку вооружения на Украину, это приведет к эскалации, в том числе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, заявил Байден. По его мнению, в этом случае Россия не остановится и может начать вторжение в Польшу или страны Балтии.

Он сообщил, что намерен провести через Конгресс помощь Украине в общем пакете вместе с помощью Израилю, а также Тайваню, и расходами на укрепление границы с Мексикой. Байден не раскрыл конкретных цифр, но, как сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники в Белом доме, дополнительное финансирование может составлять около 100 млрд долларов.

О том, почему США может начать войну с Россией

Вашингтон не преследует цель воевать "в России или против России", заявил Байден.

"США не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Мы не хотим этого", – подчеркнул он.

При этом он заверил: если Россия нападет на союзников НАТО, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО".

"Америка – это маяк для всего мира. И так будет. Как говорила Мадлен Олбрайт, мы незаменимая нация, мы помогаем людям по всему миру сохранить надежду. Нам, США, нет ничего, что нам не по силам, если мы будем делать это сообща", – рассказал Байден.

О войне на Ближнем Востоке

Президент США заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

"Человечество не может отказаться от мира. Мы не можем отказаться от решения, основанного на создании двух государств – Израиля и Палестины. Они в равной степени заслуживают мира", – сообщил он.

О гибели палестинцев в больнице сектора Газа

Израиль не несет ответственности за трагедию в госпитале "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил президент США. Он сказал, что "оплакивает каждую невинную жизнь" палестинцев, которые погибли в больнице сектора Газа.