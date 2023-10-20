Переломный момент в истории. Главное из обращения Байдена к американцам
Американский президент заявил, что Вашингтон не планирует прекращать поддержку Киева
20 октября 2023, 10:55, ИА Амител
Президент США Джо Байден выступил с телеобращением к нации. Он анонсировал выделение дополнительных средств на поддержку Украины и Израиля и сравнил войну с ХАМАС с событиями на Украине. Amic.ru собрал главное из обращения американского президента.
О переломном моменте в истории
Американский президент начал свое телеобращение к американцам со слов о том, что мир переживает переломный момент.
"Решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", – сказал он.
О военной помощи Украине и Израилю
Вашингтон не прекратит оказывать военную помощь Украине, заверил президент США. Он назвал оказание помощи заботой о будущем государства, "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям американцев.
"Будет естественно спросить, почему это должно иметь значение для США? Позвольте мне объяснить, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности", – отметил Байден.
Глава государства напомнил, что неоднократно заверял в отсутствии намерений отправлять американские войска на Украину для противодействия РФ. При этом нового обещания на этот счет он не дал.
"Все, о чем просит Украина, – это вооружение, боеприпасы, другие средства, чтобы вытеснить вторгающиеся российские войска со своей земли. А также системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты, прежде чем те уничтожат украинские города", – отметил глава американского государства.
Если США прекратят отправку вооружения на Украину, это приведет к эскалации, в том числе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, заявил Байден. По его мнению, в этом случае Россия не остановится и может начать вторжение в Польшу или страны Балтии.
Он сообщил, что намерен провести через Конгресс помощь Украине в общем пакете вместе с помощью Израилю, а также Тайваню, и расходами на укрепление границы с Мексикой. Байден не раскрыл конкретных цифр, но, как сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники в Белом доме, дополнительное финансирование может составлять около 100 млрд долларов.
О том, почему США может начать войну с Россией
Вашингтон не преследует цель воевать "в России или против России", заявил Байден.
"США не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Мы не хотим этого", – подчеркнул он.
При этом он заверил: если Россия нападет на союзников НАТО, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО".
"Америка – это маяк для всего мира. И так будет. Как говорила Мадлен Олбрайт, мы незаменимая нация, мы помогаем людям по всему миру сохранить надежду. Нам, США, нет ничего, что нам не по силам, если мы будем делать это сообща", – рассказал Байден.
О войне на Ближнем Востоке
Президент США заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.
"Человечество не может отказаться от мира. Мы не можем отказаться от решения, основанного на создании двух государств – Израиля и Палестины. Они в равной степени заслуживают мира", – сообщил он.
О гибели палестинцев в больнице сектора Газа
Израиль не несет ответственности за трагедию в госпитале "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил президент США. Он сказал, что "оплакивает каждую невинную жизнь" палестинцев, которые погибли в больнице сектора Газа.
11:01:20 20-10-2023
Украине, Израилю, Тайваню, уже третий фронт открывают
12:19:05 20-10-2023
А вы дорогие сограждане покупайте и употребляйте больше наркоты. Она демократичная с молекулами свободы!
12:33:35 20-10-2023
инвестиции в убийство мирных жителей....
13:06:18 20-10-2023
Нашёлся "маяк надежды "для всего мира.Куда не совались ,везде только насилие и уничтожение народов ,государств.Какого чёрта им надо было в том Ираке,Ливии,Югославии,Афганистане?Люди жили своей жизнью,никого не трогали,нет надо залезть туда и нажиться на грабеже.А до этого Вьетнам,Корея.Какую доброту и свободу они туда привнесли?Лживые,трусливые воры,живущие за счёт ограбления других народов.
13:09:55 20-10-2023
Вот же лживая зараза... Сначала мозги промыли украинцам, натравливая их на русскмх. А теперь, белыми и пушистыми прикидываются!
13:30:55 20-10-2023
Гость (13:09:55 20-10-2023) Вот же лживая зараза... Сначала мозги промыли украинцам, нат... Прям КАЖДОМУ промыл? В каждую квартиру зашёл и лично поговорил со всеми?
18:27:03 20-10-2023
Гость (13:30:55 20-10-2023) Прям КАЖДОМУ промыл? В каждую квартиру зашёл и лично поговор... Да, лично проверили. Знаю, о чем говорю. Родственники в Киеве живут. Им конкретно мозг набекрень свернули. И таких полно на Украине лет 10ть уже как.
13:19:24 20-10-2023
"...если Россия нападет на союзников НАТО, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО".===Каким образом?Каким оружием?
14:16:07 20-10-2023
Госдолг US уже почти 34 трлн долларов, рост ускоряется по параболе. Через пару-тройку лет будет около 40 трлн, через 6-7 - под 50 трлн. долларов. Даже при ставке около 2% годовых обслуживать такой долг - непосильная ноша для бюджета США, а сейчас ставки уже больше 5% и падать не собираются (даже может вырастут и до 6%). По сути, можно уже сильно не толкать гегемона в пропасть, ему и так конец. Компьютерная игра, в которой у одного из игроков есть чит-код с безлимитными ресурсами подходит к концу. Занимаем места по удобнее и наблюдаем, правда лучше это делать с каких-нибудь островов в индийском океане
15:43:59 20-10-2023
Гость (14:16:07 20-10-2023) Госдолг US уже почти 34 трлн долларов, рост ускоряется по па... Твои хозяева оттуда и будут это делать.
14:23:52 20-10-2023
Наш Владимир Владимирович недавно объяснил, что со сменой президента в США автоматически отменяются все прежние договоренности и обещания. Так что не будем воспринимать слова старика Байдена всерьёз. У него кончается срок!