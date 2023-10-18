"День гнева". Как отреагировал мир на удар по больнице в секторе Газа?

Политологи осуждают атаку и не пренебрегают конспирологией

18 октября 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: ТАСС

Волна протестов прокатилась по миру после удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, произошедшего поздно вечером 17 октября. Amic.ru проследил за откликами мировых СМИ и экспертной среды на случившееся.

Сотни погибших и отмененный саммит

Арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы сообщил, что при ударе по больнице погибли более 500 человек, большинство из которых – женщины и дети. Видео удара опубликовал телеграм-канал Yediot News.

Представители израильской армии поначалу заявили, что в лечебное учреждение угодила неудачно запущенная ракета ХАМАС. Однако позднее было объявлено, что виновником произошедшего стала группировка "Исламский джихад".

Политолог и политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов скептически оценил эти попытки переложить ответственность. "Сначала ты говоришь своим солдатам ЦАХАЛ на весь мир: делайте что хотите, израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены. Потом ты пытаешься оправдываться и говорить, что это не армия Израиля убила сотни гражданских в больнице", – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: ТАСС

Кстати, Ханания Нафтали, советник израильского премьера Нетаньяху, разместил на своей странице в сети Х пост с ударом по больнице, заявив, что учреждение атаковал ЦАХАЛ, уничтожив "множество террористов". Однако после того, как стали проясняться подробности произошедшего, удалил его.

В ответ на это шиитское движение "Хезболла" в Ливане объявило 18 октября "днем гнева" против Израиля и призвало мусульман по всему миру организовать антиизраильские акции, сообщил телеканал i24.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Он также отказался встречаться 18 октября с президентом США Байденом, прибывшим на Ближний Восток. И отменил свое участие во встрече в Иордании, в которой кроме Байдена и Аббаса планировалось участие иорданского короля Абдаллы Второго и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В самой Иордании начались массовые протесты, в ходе которых была предпринята попытка штурма израильского посольства. После этого руководством страны было принято решение отменить саммит.

Ужас Гутерриша и печаль Байдена

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ужаснулся последствиям случившемуся в Газе. "Я в ужасе от убийства сотен мирных палестинских граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю", – приводит цитату РБК.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в Газе "чудовищным" и "военным преступлением".

"Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", – написал политик в своем телеграм-канале.

Президент США Байден заявил, что "возмущен и глубоко опечален" взрывом в больнице и гибелью людей, говорится в заявлении, распространенном Белым домом. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Израиль соблюдать законы войны.

Президент Турции Эрдоган в сети X (бывший Twitter) назвал произошедшее "последним примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей". Он также призвал мировую общественность "принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе".

После обвинений турецкого лидера Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан покинуть территорию Турции.

"Израиль сам загнал себя в угол"

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, в целом согласившись с версией о вине израильской стороны, написал в своем телеграм-канале, что следует также рассмотреть "конспирологические версии о том, что удар ракетой по больнице не случайно, а намеренно провел ХАМАС".

"Ведь ХАМАС очень выгодна гибель сотен мирных людей в больнице, потому что она приведет к взрыву возмущения и к требованию к Израилю остановить военную операцию в Газе, так? Почему мы не видим этой версии? Честная совесть конспиролога требует выдвинуть такую версию, ведь ХАМАС получает больше всех выгоду от такого удара", – считает Марков.

Впрочем, он указал, что "Израиль сам себя загнал в угол чрезмерным насилием". "Поэтому эту ракету все припишут Израилю. Бить по мирным кварталам Газы было огромной политической ошибкой", – написал политолог.

Как только стало известно о трагедии в секторе Газа, по всему миру прокатились израильские акции. В Стамбуле протестующие штурмовали посольство Израиля. Аналогичные атаки на дипмиссию еврейского государства произошли в Тунисе и других странах. В Иране тысячи людей вышли с требованиями объявить войну Израилю и скандировали антиамериканские лозунги.

Фото: ТАСС

Писатель и публицист Анатолий Несмиян написал в своем телеграм-канале, что "создается впечатление некоторой искусственности вчерашней трагедии". "Нет, безусловно, взрыв и трупы – самые что ни на есть натуральные, но идеально совпавшее время и масштаб... Фактически перед самым началом переговоров по судьбе ХАМАС с последующей реализацией итогов этих переговоров происходит событие, переворачивающее все... Здесь два варианта: либо кто-то еще умеет в 911...", – отмечает он.

"Израиль может до посинения кричать, что это не он, но уже поздно. Приговор уже вынесен – это израильская военщина. Как до этого были арабские террористы, чеченские террористы или кровавые русские оккупанты. Схема работает как атомные часы", – заключает Несмиян.

Кстати, президент США Байден должен прибыть в Израиль 18 октября. В ходе визита он намерен задать руководству государства "жесткие вопросы", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.