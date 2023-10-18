"День гнева". Как отреагировал мир на удар по больнице в секторе Газа?
Политологи осуждают атаку и не пренебрегают конспирологией
18 октября 2023, 13:35, ИА Амител
Волна протестов прокатилась по миру после удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, произошедшего поздно вечером 17 октября. Amic.ru проследил за откликами мировых СМИ и экспертной среды на случившееся.
Сотни погибших и отмененный саммит
Арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы сообщил, что при ударе по больнице погибли более 500 человек, большинство из которых – женщины и дети. Видео удара опубликовал телеграм-канал Yediot News.
Представители израильской армии поначалу заявили, что в лечебное учреждение угодила неудачно запущенная ракета ХАМАС. Однако позднее было объявлено, что виновником произошедшего стала группировка "Исламский джихад".
Политолог и политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов скептически оценил эти попытки переложить ответственность. "Сначала ты говоришь своим солдатам ЦАХАЛ на весь мир: делайте что хотите, израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены. Потом ты пытаешься оправдываться и говорить, что это не армия Израиля убила сотни гражданских в больнице", – написал он в своем телеграм-канале.
Кстати, Ханания Нафтали, советник израильского премьера Нетаньяху, разместил на своей странице в сети Х пост с ударом по больнице, заявив, что учреждение атаковал ЦАХАЛ, уничтожив "множество террористов". Однако после того, как стали проясняться подробности произошедшего, удалил его.
В ответ на это шиитское движение "Хезболла" в Ливане объявило 18 октября "днем гнева" против Израиля и призвало мусульман по всему миру организовать антиизраильские акции, сообщил телеканал i24.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Он также отказался встречаться 18 октября с президентом США Байденом, прибывшим на Ближний Восток. И отменил свое участие во встрече в Иордании, в которой кроме Байдена и Аббаса планировалось участие иорданского короля Абдаллы Второго и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В самой Иордании начались массовые протесты, в ходе которых была предпринята попытка штурма израильского посольства. После этого руководством страны было принято решение отменить саммит.
Ужас Гутерриша и печаль Байдена
Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ужаснулся последствиям случившемуся в Газе. "Я в ужасе от убийства сотен мирных палестинских граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю", – приводит цитату РБК.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в Газе "чудовищным" и "военным преступлением".
"Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", – написал политик в своем телеграм-канале.
Президент США Байден заявил, что "возмущен и глубоко опечален" взрывом в больнице и гибелью людей, говорится в заявлении, распространенном Белым домом. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Израиль соблюдать законы войны.
Президент Турции Эрдоган в сети X (бывший Twitter) назвал произошедшее "последним примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей". Он также призвал мировую общественность "принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе".
После обвинений турецкого лидера Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан покинуть территорию Турции.
"Израиль сам загнал себя в угол"
Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, в целом согласившись с версией о вине израильской стороны, написал в своем телеграм-канале, что следует также рассмотреть "конспирологические версии о том, что удар ракетой по больнице не случайно, а намеренно провел ХАМАС".
"Ведь ХАМАС очень выгодна гибель сотен мирных людей в больнице, потому что она приведет к взрыву возмущения и к требованию к Израилю остановить военную операцию в Газе, так? Почему мы не видим этой версии? Честная совесть конспиролога требует выдвинуть такую версию, ведь ХАМАС получает больше всех выгоду от такого удара", – считает Марков.
Впрочем, он указал, что "Израиль сам себя загнал в угол чрезмерным насилием". "Поэтому эту ракету все припишут Израилю. Бить по мирным кварталам Газы было огромной политической ошибкой", – написал политолог.
Как только стало известно о трагедии в секторе Газа, по всему миру прокатились израильские акции. В Стамбуле протестующие штурмовали посольство Израиля. Аналогичные атаки на дипмиссию еврейского государства произошли в Тунисе и других странах. В Иране тысячи людей вышли с требованиями объявить войну Израилю и скандировали антиамериканские лозунги.
Писатель и публицист Анатолий Несмиян написал в своем телеграм-канале, что "создается впечатление некоторой искусственности вчерашней трагедии". "Нет, безусловно, взрыв и трупы – самые что ни на есть натуральные, но идеально совпавшее время и масштаб... Фактически перед самым началом переговоров по судьбе ХАМАС с последующей реализацией итогов этих переговоров происходит событие, переворачивающее все... Здесь два варианта: либо кто-то еще умеет в 911...", – отмечает он.
"Израиль может до посинения кричать, что это не он, но уже поздно. Приговор уже вынесен – это израильская военщина. Как до этого были арабские террористы, чеченские террористы или кровавые русские оккупанты. Схема работает как атомные часы", – заключает Несмиян.
Кстати, президент США Байден должен прибыть в Израиль 18 октября. В ходе визита он намерен задать руководству государства "жесткие вопросы", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.
13:40:37 18-10-2023
отказался встречаться 18 октября с президентом США Байденом, прибывшим на Ближний Восток --- смело
13:42:44 18-10-2023
Блин, фотки с детскими глазами смотреть тяжеловато. Лучше бы всем договариваться. Может гегемон всех призовет
13:44:47 18-10-2023
Мы за кого ? За евреев или наоборот ?
14:02:38 18-10-2023
Гость (13:44:47 18-10-2023) Мы за кого ? За евреев или наоборот ?... Почему вам так необходимо принимать одну из сторон?
16:24:40 18-10-2023
Гость (13:44:47 18-10-2023) Мы за кого ? За евреев или наоборот ?... да по фигу, за себя надо переживать. У нас что лучше?
20:53:54 27-10-2023
Гость (13:44:47 18-10-2023) Мы за кого ? За евреев или наоборот ?... за независимость Палестины. С которой Израиль НЕ воюет, не надо тут врать. и против ХАМАС, который чз украину сша накачали оружием и давай новый костер у границ рф жечь. Израиль воюет с ХАМАС. запомните, это большая разница. тк что хамас что израиль - детишки сша. интересная тут получилась битва каина и авеля
14:01:18 18-10-2023
"...кровавые русские оккупанты. Схема работает как атомные часы", – заключает Несмиян. ------ Вот же свинья! Значит, украинские фашисты, обстреливающие годами русских в ДНР и ЛНР - не кровавые. А русские, которые вмешались в этот беспредел - кровавые?
14:10:36 18-10-2023
Гость (14:01:18 18-10-2023) "...кровавые русские оккупанты. Схема работает как атомные ч... Он пример привел, когда заранее назначается виновный, бесполезно потом доказывать. У кого в руках интернет, тот информационно душит и доказывай потом, что это не так
15:11:38 18-10-2023
Гость (14:01:18 18-10-2023) "...кровавые русские оккупанты. Схема работает как атомные ч... это был сарказм
20:30:20 18-10-2023
Гость (14:01:18 18-10-2023) "...кровавые русские оккупанты. Схема работает как атомные ч... Он тебе ответил, как западный мир считает, а не как есть на самом деле.
14:07:50 18-10-2023
Чем хуже палестинец израильтянина? Чем лучше израильтянин палестинца? Правильно, ничем. До тех пор, пока один из них не возьмёт в руки оружие и не начнёт доказывать свою правоту. Только вот вопрос - права на что?
14:08:24 18-10-2023
Мы за кого ? За евреев или наоборот ? За мирных людей!
14:08:24 18-10-2023
Мы всегда должны быть за себя. Ближний Восток это центр торговых путей, в том числе нефтегаза, если американцы через евреев задушат арабов, возьмут этот центр под свою гегемонию, гегемон усилится. А если пойдут на компромисс, гегемон наглеть будет меньше. Поэтому мы за компромисс евреев с арабами. И террора быть не должно, иначе компромисс будет невозможен
14:10:00 18-10-2023
Ох уж этот несмеющийся Ян. А про кровавых немецких (фашистских) оккупантов забыл?
14:19:53 18-10-2023
Эту войну начали палестинцы, убив более тысячи в основном мирных людей. И были ролики, как они, прежде чем со звериной жестокстью вспороть заживо живот матерям, отрезали заживо у них на глазах головы их детям. Опять же, уже есть кадры, как палестинцы преднамеренно обстреляли аэропорт Тель-Авива, когда оттуда готовился вылетать немецкий канцлер с делегацией, и они под ракетным огнём лежали на взлётной полосе. И то ли ещё будет!
14:28:25 18-10-2023
Серьмяжная правда (14:19:53 18-10-2023) Эту войну начали палестинцы, убив более тысячи в основном ми... Эту войну начали евреи 75 лет назад. И палестинцы и террористы не всегда одно и тоже. Также как евреи и военные преступники не всегда одно и то же. Звери есть там и там, если договариваться, количество зверей уменьшится. Гегемон не договаривается, он душит
14:38:07 18-10-2023
Гость (14:28:25 18-10-2023) Эту войну начали евреи 75 лет назад. И палестинцы и террорис... Там воюют все друг с другом уже тысячи лет. Но это не значит, что такие же зверства допустимы в 21-м веке. В наше время каждый, кто совершает военное нападение на чужие границы, должен признаваться военным преступником, а те, на кого было совершено нападение, вправе, обороняясь, наносить ответные удары.
14:41:27 18-10-2023
Серьмяжная правда (14:38:07 18-10-2023) Там воюют все друг с другом уже тысячи лет. Но это не значит... Ну так вопрос к ответным ударам, они могут оказаться военными преступлениями
15:40:33 18-10-2023
Серьмяжная правда (14:38:07 18-10-2023) Там воюют все друг с другом уже тысячи лет. Но это не значит... По-вашей логике, самый главный военный преступник в настоящее время - это США. Которое много раз бомбили чужие страны, чужие территории, вводили свои войска и прочее.
15:20:38 18-10-2023
Гость (14:28:25 18-10-2023) Эту войну начали евреи 75 лет назад. И палестинцы и террорис... палестинцы поддерживали и поддерживают тот же ХАМАС, тот же ИГИЛ - террористические организации. Почему палестинцы всегда выходят на протесты против евреев, хотя евреи им в Газу электричество и воду поставляли, и неизвестно платили ли за это вообще палестинцы. Но я не видел, чтобы палестинцы выходили на протесты против ИГИЛ, хотя игиловцы головы отрезали всем подряд, и прежде всего своим же мусульманам. Что то палестинцы не возмутились, когда ХАМАС несколько тысяч ракет выпустили по Израилю, и когда 260 человек убили на фестивале и сотню похитили, я сожалений не слышал от арабской стороны. Но зато как они возмутились, когда им обратно прилетело.В этом они похожи на жителей страны с желто-синим флагом, то есть 8 лет обстреливать людей на Донбассе можно было, а когда в ответку прилетело, возмутились, а нас то за что. Странная позиция РФ в этом вопросе, хотя и неудивительно, дипломаты хорошие у нас кончились вместе с СССР похоже.
15:43:14 18-10-2023
Гость (15:20:38 18-10-2023) палестинцы поддерживали и поддерживают тот же ХАМАС, тот же ... А их слушали? Самих палестинцев? Причём не их правительство, а простых жителей кто-нибудь спросил?
22:16:11 18-10-2023
Гость (15:20:38 18-10-2023) палестинцы поддерживали и поддерживают тот же ХАМАС, тот же ... Сразу видно, что в истории войны на донбассе вы ничего не знаете, да и не стараетесь узнать.
14:34:40 18-10-2023
Серьмяжная правда (14:19:53 18-10-2023) Эту войну начали палестинцы, убив более тысячи в основном ми... Смени ник. Какая ты к черту "сермяжная правда"? "Еврейская кривда" тебе больше подойдет...
14:42:01 18-10-2023
Гость (14:34:40 18-10-2023) Смени ник. Какая ты к черту "сермяжная правда"? "Еврейская к... Я не еврей. Но мне приходилось за рубежом плотно пересекаться с палестинцами, турками, афганцами. Они ненавидят русских! Мы все для них - "кяфиры" (неверные). И для всех для них - отрезанная голова "кяфира" - их пропуск в их рай.
14:52:44 18-10-2023
Гость (14:42:01 18-10-2023) Я не еврей. Но мне приходилось за рубежом плотно пересекатьс... Правильно. А для евреев ты - гой (т. е. скот). Скот не может иметь имущества. Все имущество гоя принадлежит еврею, который первым им завладеет. Мне приходилось сталкиваться с ними не за рубежом, а прямо у нас...
15:04:41 18-10-2023
Гость (14:52:44 18-10-2023) Правильно. А для евреев ты - гой (т. е. скот). Скот не может... Не надо путать сионистов и обычных людей.
15:13:26 18-10-2023
Серьмяжная правда (15:04:41 18-10-2023) Не надо путать сионистов и обычных людей. ... Ну так не надо путать террористов и обычных людей, которые погибли невинно в больнице под израильскими бомбами...
15:00:30 18-10-2023
Гость (14:42:01 18-10-2023) Я не еврей. Но мне приходилось за рубежом плотно пересекатьс... Да ну не надо, арабы как и евреи разные. И отношение к русским у них разное. Есть мусульмане и даже арабы, которые за русских жизнь кладут. Даже афганцы такие были и сирийцы. Не надо тут разжигать. СССР десятки лет был на стороне палестинцев и они это помнят. Сейчас американцы, поддерживающие евреев, в разы больше ненавидят русских. Есть евреи, ненавидящие русских, а есть герои ВОВ, вместе с русскими бившие нацистов
15:37:20 18-10-2023
С турками общались неоднократно. Ненависти к русским не заметили. И помогали они не раз бескорыстно нам, русским. И это уже после начала СВО.
02:03:57 19-10-2023
Недавно Байден и Моди сговорились отодвинуть Китай и Россию, проложить путь через Израиль. Но теперь – всё! Уже первый караван доставлен в обход Израиля.
09:18:39 27-10-2023
Любила жаба гадюку.... это внутрисемитские разборки, нас не касаются. Лучше бы своими проблемами интересовались.