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Перенесли с 1 сентября. Когда пройдут линейки ко Дню знаний в 2024 году?

Рассказываем, когда пройдут линейки и когда у школьников начнутся уроки

07 августа 2024, 17:00, ИА Амител

День знаний в школе / Фото: amic.ru
День знаний в школе / Фото: amic.ru

В 2024 году торжественные школьные линейки ко Дню знаний впервые за долгое время пройдут не 1 сентября. Это связано с особенностями календаря.

О том, когда будут линейки и когда начнется процесс обучения, – в материале amic.ru.

1

Почему в 2024 году линейки ко Дню знаний пройдут не 1 сентября?

Все очень просто. 1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье. А по выходным линейки в школах не проводят.
2

Когда пройдут линейки ко Дню знаний в 2024 году?

В понедельник, 2 сентября. В этот день пройдут торжественные линейки в школах, колледжах, университетах и других образовательных учреждениях.
В школах в этот день также пройдут классные часы, которые в этом году получат название "Урок мира". Учителя расскажут детям о том, почему в мире вспыхивают конфликты и как этого избежать.
3

Во сколько начнутся школьные линейки?

Это каждая школа решает самостоятельно. Обычно линейки начинаются в 08:00-09:30 утра.
4

А когда начнется учебный год?

Уроки у школьников начнутся на следующий день, 3 сентября.
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Кстати, а когда у школьников будут каникулы?

В учебном году 2024/2025 каникулы будут в следующие даты:
  • осенние каникулы – с 28 октября по 4 ноября;
  • зимние каникулы – с 30 декабря по 12 января;
  • весенние каникулы – с 24 по 31 марта.
Тысячная и сторублевая купюра / Фото: amic.ru

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