Перенесли с 1 сентября. Когда пройдут линейки ко Дню знаний в 2024 году?
Рассказываем, когда пройдут линейки и когда у школьников начнутся уроки
07 августа 2024, 17:00, ИА Амител
День знаний в школе / Фото: amic.ru
В 2024 году торжественные школьные линейки ко Дню знаний впервые за долгое время пройдут не 1 сентября. Это связано с особенностями календаря.
О том, когда будут линейки и когда начнется процесс обучения, – в материале amic.ru.
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Почему в 2024 году линейки ко Дню знаний пройдут не 1 сентября?
Все очень просто. 1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье. А по выходным линейки в школах не проводят.
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Когда пройдут линейки ко Дню знаний в 2024 году?
В понедельник, 2 сентября. В этот день пройдут торжественные линейки в школах, колледжах, университетах и других образовательных учреждениях.
В школах в этот день также пройдут классные часы, которые в этом году получат название "Урок мира". Учителя расскажут детям о том, почему в мире вспыхивают конфликты и как этого избежать.
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Во сколько начнутся школьные линейки?
Это каждая школа решает самостоятельно. Обычно линейки начинаются в 08:00-09:30 утра.
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А когда начнется учебный год?
Уроки у школьников начнутся на следующий день, 3 сентября.
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Кстати, а когда у школьников будут каникулы?
В учебном году 2024/2025 каникулы будут в следующие даты:
- осенние каникулы – с 28 октября по 4 ноября;
- зимние каникулы – с 30 декабря по 12 января;
- весенние каникулы – с 24 по 31 марта.
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