Рассказываем, когда пройдут линейки и когда у школьников начнутся уроки

07 августа 2024, 17:00, ИА Амител

День знаний в школе / Фото: amic.ru

В 2024 году торжественные школьные линейки ко Дню знаний впервые за долгое время пройдут не 1 сентября. Это связано с особенностями календаря.

О том, когда будут линейки и когда начнется процесс обучения, – в материале amic.ru.

1 Почему в 2024 году линейки ко Дню знаний пройдут не 1 сентября? Все очень просто. 1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье. А по выходным линейки в школах не проводят.

2 Когда пройдут линейки ко Дню знаний в 2024 году? В понедельник, 2 сентября. В этот день пройдут торжественные линейки в школах, колледжах, университетах и других образовательных учреждениях. В школах в этот день также пройдут классные часы, которые в этом году получат название "Урок мира". Учителя расскажут детям о том, почему в мире вспыхивают конфликты и как этого избежать.

3 Во сколько начнутся школьные линейки? Это каждая школа решает самостоятельно. Обычно линейки начинаются в 08:00-09:30 утра.

4 А когда начнется учебный год? Уроки у школьников начнутся на следующий день, 3 сентября.