Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

Ряд СМИ ранее сообщили об экстренной госпитализации Боярского

28 декабря 2023, 21:36, ИА Амител

Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"

Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит в одном из стационаров Санкт-Петербурга плановое обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Театре имени Ленсовета.

Напомним, что в конце ноября Боярский перенес инфаркт. Тогда его доставили в Мариинскую больницу, где стабилизировали состояние. 4 декабря артиста выписали домой.

В четверг, 28 декабря, ряд СМИ сообщили об экстренной госпитализации Боярского. Как пишет Telegram-канал "112", артисту якобы стало плохо с сердцем, состояние его оценивается как средней тяжести.