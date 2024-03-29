В Камне-на-Оби начали переправлять пассажиров через Обь на катере
Расписание будут корректировать под потребности пассажиров
29 марта 2024, 14:20, ИА Амител
Судно "Пегас-5" в Камне-на-Оби / Фото: Минтранс Алтайского края
В Камне-на-Оби организовали транспортную переправу через Обь, сообщают в Министерстве транспорта Алтайского края.
Пятиместное судно "Пегас-5" начало курсировать здесь 29 марта.
Расписание катера будут корректировать исходя из потребностей пассажиров.
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