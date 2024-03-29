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В Камне-на-Оби начали переправлять пассажиров через Обь на катере

Расписание будут корректировать под потребности пассажиров

29 марта 2024, 14:20, ИА Амител

Судно "Пегас-5" в Камне-на-Оби / Фото: Минтранс Алтайского края
Судно "Пегас-5" в Камне-на-Оби / Фото: Минтранс Алтайского края

В Камне-на-Оби организовали транспортную переправу через Обь, сообщают в Министерстве транспорта Алтайского края.

Пятиместное судно "Пегас-5" начало курсировать здесь 29 марта.

Расписание катера будут корректировать исходя из потребностей пассажиров.

Камень-на-Оби Паводок
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Комментарии 1

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Гость

14:28:11 29-03-2024

А валидатор в салоне имеется?

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