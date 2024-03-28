Стали известны примерные даты ледохода—2024 на реках Алтайского края

28 марта 2024, 10:50, ИА Амител

Начало ледохода на Оби / Фото: из архива amic.ru

Вскрытие реки Обь в районе города Барнаула произойдет 10 апреля, такой прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это на два дня раньше средней многолетней даты. В 2024 году ледоход на главной водной артерии Алтайского края может произойти быстрее из-за волны потепления, которая будет сопровождаться дождями, сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Погрешность прогноза составляет плюс-минус пять дней. Учитывая, что до конца марта температуры даже ночью будут положительными, а также пройдут осадки в виде дождя, весенние процессы будут идти активно. Решающее значение для развития паводковой ситуации будет играть погода в начале апреля", – отметила Ольга Прахт.

Согласно прогнозу новосибирских синоптиков, раньше всех вскроется река Чарыш: в Совхозе Чарышкском 4 апреля. Пробуждение Бии в районе Бийска ожидается 6 апреля. Ледоход на Чумыше в районе Заринска может начаться 9 апреля, в Тальменке - 10. Вскрытие Оби в Усть-Пристани прогнозируют на 8 апреля, в Камне-на-Оби - 13.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае сейчас действуют сразу три штормовых предупреждения из-за угрозы подтопления. До конца марта прогнозируется превышение опасных уровней на реке Алей в районе Рубцовска и Старо-Алейского. Река Чарыш угрожает селу Белоглазово.