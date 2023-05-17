Пересадка костного мозга: как стать донором и какие льготы предлагают давать за это?
Пересадка костного мозга — это введение в организм больного человека здоровых кроветворных клеток, заменяющих повреждённые
17 мая 2023, 18:37, Анастасия Бичакова
Для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями, как правило, требуется трансплантация костного мозга. И, соответственно, для этого нужны доноры, готовые предоставить больным клетки органа. Но их в России недостаточно – всего примерно 130 тыс. человек, а нужно больше миллиона, говорят медики.
В Госдуме считают, что россиян нужно активно привлекать к донорству костного мозга. Для этого депутаты предложили ввести для таких доноров льготы. Какие – рассказываем об этом (и не только) в материале amic.ru.
Что за льготы предлагают давать донорам костного мозга?
Донорам костного мозга предлагают предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (семь дней).
Кроме того, депутаты считают необходимым дать донорам костного мозга приоритет в получении путёвок в санатории, а также право на обслуживание в больницах и поликлиниках вне очереди. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет "Парламентская газета".
Ну а законопроект, посвящённый этим вопросам, депутаты внесли в Госдуму год назад, подчёркивает издание.
Как стать донором костного мозга?
Сначала необходимо заполнить ряд документов: анкету потенциального донора, соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга, согласие на обработку персональных данных и ещё одно согласие на обработку персональных данных, но уже для распространения.
Следующий этап – сдать кровь на типирование (это исследование набора генов, отвечающих за тканевую совместимость) или буккальный эпителий (мазок из полости рта) и, конечно, дождаться результатов анализов.
И вот, предположим, результаты готовы. Затем соответствующие сведения будут внесены в информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.
И, собственно, на этом всё: через какое-то время вы можете стать донором костного мозга… А можете и не стать. Неизвестно, когда, как и кому именно понадобится ваша помощь.
"Если человек добровольно изъявляет желание стать донором, это не значит, что прямо завтра он им станет", – отметил депутат Леонов.
В случае если ваше донорство всё-таки понадобится, вам об этом сообщат. Тогда вы должны будете подтвердить, что готовы предоставить свой материал для трансплантации и приехать в центр заготовки клеток в Санкт-Петербурге.
Кто может стать донором костного мозга?
Донором костного мозга может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет. Здоровый и весом более 50 кг.
Но есть целый список противопоказаний. Прочитать о них можно по ссылке.
Как проходит пересадка костного мозга?
У донора берут костный мозг одним из двух способов:
- шприцом из тазовой кости (процедура безболезненна под наркозом);
- с помощью медицинского препарата "выгоняют" клетки костного мозга в кровь и собирают их оттуда через периферическую вену. Это напоминает аппаратный тромбоцитаферез (процедуру донорства тромбоцитов).
Быть донором костного мозга – это опасно?
Нет. Медики говорят, что трансплантация костного мозга – безопасная и безболезненная процедура, в том числе для самого донора.
"Донорство костного мозга безопасно для человека. Нигде в мире не зарегистрировано отрицательных последствий, если человек сдал клетки крови", – уверяет заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Можно ли стать донором костного мозга несколько раз?
Как правило, донорами костного мозга становятся только один раз.
18:42:08 17-05-2023
А худ.фильмах показывают, что это болезнейшая процедура и без наркоза.
21:22:35 17-05-2023
Гость (18:42:08 17-05-2023) А худ.фильмах показывают, что это болезнейшая процедура и бе... а вы всё познаете основываясь на художественных фильмах?
09:51:25 18-05-2023
За семь дней отпуска и приоритет( это как?)в получении путевки, стать донором костного мозга, я думаю больше желающих не станет.