Сначала необходимо заполнить ряд документов: анкету потенциального донора, соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга, согласие на обработку персональных данных и ещё одно согласие на обработку персональных данных, но уже для распространения.

Следующий этап – сдать кровь на типирование (это исследование набора генов, отвечающих за тканевую совместимость) или буккальный эпителий (мазок из полости рта) и, конечно, дождаться результатов анализов.

И вот, предположим, результаты готовы. Затем соответствующие сведения будут внесены в информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.

И, собственно, на этом всё: через какое-то время вы можете стать донором костного мозга… А можете и не стать. Неизвестно, когда, как и кому именно понадобится ваша помощь.

"Если человек добровольно изъявляет желание стать донором, это не значит, что прямо завтра он им станет", – отметил депутат Леонов.

В случае если ваше донорство всё-таки понадобится, вам об этом сообщат. Тогда вы должны будете подтвердить, что готовы предоставить свой материал для трансплантации и приехать в центр заготовки клеток в Санкт-Петербурге.