НОВОСТИЗдоровье

Пересадка костного мозга: как стать донором и какие льготы предлагают давать за это?

Пересадка костного мозга — это введение в организм больного человека здоровых кроветворных клеток, заменяющих повреждённые

17 мая 2023, 18:37, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями, как правило, требуется трансплантация костного мозга. И, соответственно, для этого нужны доноры, готовые предоставить больным клетки органа. Но их в России недостаточно – всего примерно 130 тыс. человек, а нужно больше миллиона, говорят медики.

В Госдуме считают, что россиян нужно активно привлекать к донорству костного мозга. Для этого депутаты предложили ввести для таких доноров льготы. Какие – рассказываем об этом (и не только) в материале amic.ru.

1

Что за льготы предлагают давать донорам костного мозга?

Донорам костного мозга предлагают предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (семь дней).

Кроме того, депутаты считают необходимым дать донорам костного мозга приоритет в получении путёвок в санатории, а также право на обслуживание в больницах и поликлиниках вне очереди. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет "Парламентская газета".

Ну а законопроект, посвящённый этим вопросам, депутаты внесли в Госдуму год назад, подчёркивает издание.

2

Как стать донором костного мозга?

Сначала необходимо заполнить ряд документов: анкету потенциального донора, соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга, согласие на обработку персональных данных и ещё одно согласие на обработку персональных данных, но уже для распространения.

Следующий этап – сдать кровь на типирование (это исследование набора генов, отвечающих за тканевую совместимость) или буккальный эпителий (мазок из полости рта) и, конечно, дождаться результатов анализов.

И вот, предположим, результаты готовы. Затем соответствующие сведения будут внесены в информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.

И, собственно, на этом всё: через какое-то время вы можете стать донором костного мозга… А можете и не стать. Неизвестно, когда, как и кому именно понадобится ваша помощь.

"Если человек добровольно изъявляет желание стать донором, это не значит, что прямо завтра он им станет", – отметил депутат Леонов.

В случае если ваше донорство всё-таки понадобится, вам об этом сообщат. Тогда вы должны будете подтвердить, что готовы предоставить свой материал для трансплантации и приехать в центр заготовки клеток в Санкт-Петербурге.

3

Кто может стать донором костного мозга?

Донором костного мозга может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет. Здоровый и весом более 50 кг.

Но есть целый список противопоказаний. Прочитать о них можно по ссылке.

4

Как проходит пересадка костного мозга?

У донора берут костный мозг одним из двух способов:

  • шприцом из тазовой кости (процедура безболезненна под наркозом);
  • с помощью медицинского препарата "выгоняют" клетки костного мозга в кровь и собирают их оттуда через периферическую вену. Это напоминает аппаратный тромбоцитаферез (процедуру донорства тромбоцитов).
5

Быть донором костного мозга – это опасно?

Нет. Медики говорят, что трансплантация костного мозга – безопасная и безболезненная процедура, в том числе для самого донора.

"Донорство костного мозга безопасно для человека. Нигде в мире не зарегистрировано отрицательных последствий, если человек сдал клетки крови", – уверяет заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

6

Можно ли стать донором костного мозга несколько раз?

Как правило, донорами костного мозга становятся только один раз.

7

А если я передумал быть донором костного мозга?

Вы в любой момент можете отказаться от своего решения быть донором костного мозга. Без объяснения причин.
Фото: unsplash.com

В России ухудшается ситуация с лекарствами для онкобольных

Причина всему — приостановка клинических испытаний новых препаратов
НОВОСТИЗдоровье
Здоровье

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:42:08 17-05-2023

А худ.фильмах показывают, что это болезнейшая процедура и без наркоза.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:22:35 17-05-2023

Гость (18:42:08 17-05-2023) А худ.фильмах показывают, что это болезнейшая процедура и бе... а вы всё познаете основываясь на художественных фильмах?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:25 18-05-2023

За семь дней отпуска и приоритет( это как?)в получении путевки, стать донором костного мозга, я думаю больше желающих не станет.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров