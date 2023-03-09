Акция протеста началась в столице днём 8 марта

09 марта 2023, 12:10, ИА Амител

































Протесты в Грузии 8 марта

Фото: ТАСС

В столице Грузии Тбилиси продолжаются стычки между полицией и митингующими. Массовые акции протеста начались ещё 7 марта и продолжились 8-го после принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.

Как пишет ТАСС, спецназ долгое время стоял на прилегающей к парламенту на проспекте Руставели территории, протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы. По последним данным, правоохранители разогнали демонстрантов на центральном проспекте столицы. Одновременно проходит задержание граждан.

Подробнее о массовых протестах в Грузии читайте здесь: "Что происходит в Грузии и почему там третий день не стихают акции протеста"?