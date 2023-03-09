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Перевёрнутые машины и водомёты. Фото с протестов в Грузии

Акция протеста началась в столице днём 8 марта

09 марта 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: ТАСС

В столице Грузии Тбилиси продолжаются стычки между полицией и митингующими. Массовые акции протеста начались ещё 7 марта и продолжились 8-го после принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.

Как пишет ТАСС, спецназ долгое время стоял на прилегающей к парламенту на проспекте Руставели территории, протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы. По последним данным, правоохранители разогнали демонстрантов на центральном проспекте столицы. Одновременно проходит задержание граждан. 

Подробнее о массовых протестах в Грузии читайте здесь: "Что происходит в Грузии и почему там третий день не стихают акции протеста"?

Фото: ТАСС

Что происходит в Грузии и почему там третий день не стихают акции протеста?

Спецназ применил водомёты и слезоточивый газ против протестующих у парламента в Тбилиси
НОВОСТИПолитика

Комментарии 8

  • Смелость властей удивляет, в проамериканцев стреляют. Берега попутали
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вот и хорошо
    09 марта, Гость   Ответить
  • Они просто хорошо еще помнят 2008 год.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Авас коснулось уже в который раз.Горячие кавказские хлопцы.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а доцент тупой...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Погнали наши городских...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Меня называют Николай Степанович, а ты Стёпа.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Великолепный американский актёр с русскими корнями Ди Каприо рассказал как-то в американской передаче.Летит он значит на самолёте в Россию по своим голливудским делам. Вдруг,хлоп,чувствует что-то случилось,оглядывается( всё-таки в воздухе)-спокуха в салоне.Он подзывает стюардессу и спрашивает " Что случилось?"Она:"У нас самолёте отказал один двигатель" Он:" Дак как так?!!?"Она:"Успокойтесь, полёт нормальный у нас ещё один двигатель и показывает два пальца верх"
    09 марта, Гость   Ответить
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