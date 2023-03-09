Что происходит в Грузии и почему там третий день не стихают акции протеста?

Акции протеста начались в Грузии ещё 7 марта. В центре Тбилиси собрались несколько тысяч жителей, сразу как появилась информация, что парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Вскоре протесты переросли в столкновения с полицией: в силовиков полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, протестующие подожгли здание законодательного органа, разбили окна и повредили железные защитные ограждения, пишет Lenta.ru.

Толпу разгоняли с помощью слезоточивого газа и водомётов. Задержали как минимум 66 участников акции. Оппозиция держала центр города в напряжении примерно до четырёх часов ночи, сообщает РИА Новости.

8 марта акции продолжились. Вечером в среду протестующие вышли с требованием отозвать закон об иноагентах и отпустить всех задержанных участников протестов. По некоторым данным, участие в демонстрациях приняли от 30 до 50 тысяч человек. Также протестующие строили баррикады, используя мусорные баки и скамейки. В ходе протеста демонстранты начали бросать в спецназ различные предметы, также они перевернули и подожгли машину спецслужб.

Силовики действовали уже более решительно. Кроме водомётов и слезоточивого газа, в ход пошли резиновые пули. Начались массовые задержания. Площадь перед парламентом опустела ещё до полуночи. И тем не менее митингующие всё ещё занимают проспект Руставели, несмотря на попытки разгона.