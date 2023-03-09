Что происходит в Грузии и почему там третий день не стихают акции протеста?
Спецназ применил водомёты и слезоточивый газ против протестующих у парламента в Тбилиси
09 марта 2023, 11:02, Ирина Киселева
Массовые акции протеста в Тбилиси, вызванные законопроектом об иностранных агентах, не стихают вблизи парламента с 7 марта. Чтобы разогнать многотысячную толпу, полиция пустила в ход слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты. Есть пострадавшие, как со стороны мирного населения, так и сотрудников силовых структур. Проходят массовые задержания, но люди не расходятся. Что происходит в Грузии, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что сейчас происходит в Грузии?
В Тбилиси до сих пор продолжаются столкновения спецназа и демонстрантов недалеко от здания парламента, расположенного на проспекте имени Шота Руставели. По данным ТАСС, митингующие бросают в силовиков различные предметы. Полиция применяет светошумовые гранаты, водомёты и слезоточивый газ. Люди разбегаются, но как только стрельба стихает, они вновь и вновь возвращаются к кордону спецназа.
По всей вероятности, люди будут делать всё, чтобы сорвать второе чтение законопроекта об иноагентах, которое запланировано на 9 марта. С таким призывом к ним обратился накануне оппозиционер Георгий Вашадзе. Он попросил людей помешать депутатам явиться в законодательный орган в четверг.
Сколько дней продолжаются акции протеста и чего добиваются люди?
Акции протеста начались в Грузии ещё 7 марта. В центре Тбилиси собрались несколько тысяч жителей, сразу как появилась информация, что парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Вскоре протесты переросли в столкновения с полицией: в силовиков полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, протестующие подожгли здание законодательного органа, разбили окна и повредили железные защитные ограждения, пишет Lenta.ru.
Толпу разгоняли с помощью слезоточивого газа и водомётов. Задержали как минимум 66 участников акции. Оппозиция держала центр города в напряжении примерно до четырёх часов ночи, сообщает РИА Новости.
8 марта акции продолжились. Вечером в среду протестующие вышли с требованием отозвать закон об иноагентах и отпустить всех задержанных участников протестов. По некоторым данным, участие в демонстрациях приняли от 30 до 50 тысяч человек. Также протестующие строили баррикады, используя мусорные баки и скамейки. В ходе протеста демонстранты начали бросать в спецназ различные предметы, также они перевернули и подожгли машину спецслужб.
Силовики действовали уже более решительно. Кроме водомётов и слезоточивого газа, в ход пошли резиновые пули. Начались массовые задержания. Площадь перед парламентом опустела ещё до полуночи. И тем не менее митингующие всё ещё занимают проспект Руставели, несмотря на попытки разгона.
Что это за закон, который наделал столько шума?
Речь идёт о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", за который в первом чтении 7 марта проголосовало большинство депутатов. Если кратко, его суть заключается в том, что в Грузии могут создать специальный список физических и юридических лиц, включая СМИ, финансирование которых более чем на 20% происходит из-за рубежа. Все они получат статус агентов иностранного влияния и будут обязаны пройти обязательную регистрацию. Тех, кто это требование проигнорирует, оштрафуют, и Минюст сможет начать расследование.
Оппозиция законопроект раскритиковала, так же как и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что этот документ идёт вразрез со стремлением страны стать частью Евросоюза.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон, который, по её словам, никому не нужен.
Протестующих поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Грузия должна быть в Евросоюзе, и пожелал стране достичь демократического успеха.
В России также прокомментировали происходящее. Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что за беспорядками в Грузии стоят США. Он пояснил, что Вашингтон намерен организовать в стране новую "цветную революцию".
Комментарии 6