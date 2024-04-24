Перевозчик прекратит обслуживать маршрут Барнаул — Солоновка из-за разбитых дорог

В компании утверждают, что возить людей по огромным ямам небезопасно, а техника быстро приходит в негодность

24 апреля 2024, 17:48, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Компания "Барнаул-Авто" обратилась в Минтранс Алтайского края с уведомлением о прекращении обслуживания маршрута № 149 Барнаул – Солоновка. Как сообщает "Толк", решение руководитель компании Василий Овсянников объяснил плохим состоянием дорог в селе Черемное.

Маршрут проходит по селам Сараи, Черемное и Солоновка Павловского района и охватывает несколько садоводств. В уведомлении указано, что перевозчик перестанет работать с 1 июня.

Овсянников подчеркнул, что возить людей по дорогам с огромными ямами небезопасно, а техника быстро приходит в негодность. Глава "Барнаул-Авто" пытался повлиять на ситуацию, но ничего не добился.

"Мы уже не знаем, куда идти и к кому обращаться. Две недели назад был в администрации Павловского района. Сказали, что на капитальный ремонт нет денег", – сообщил он.Перевозчик пытался самостоятельно решить проблему, однако его собственных сил не хватило. После его обращения в Черемное приехал грейдер, который выровнял дорогу, однако спустя сутки дождь свел на нет его работу.

Прекращением транспортного сообщения обеспокоены садоводы из СНТ "Юпитер". Председатель Галина Антосьева рассказала, что даже приезжала к министру транспорта региона Антону Воронову на прием, но встреча ни к чему не привела.