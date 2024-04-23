Барнаульский перевозчик приобрел три новые "Газели" для маршрута № 9
Инвестиции компании составили более 13 млн рублей
23 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Новая "Газель" / Фото: barnaul.org
В Барнауле перевозчик "Фрайбус Т" приобрел три новые "Газели NEXT" на газомоторном топливе. Автобусы будут обслуживать маршрут № 9.
Как отметили в мэрии, инвестиции компании составили более 13 млн рублей.
Обновление транспорта в городе тем временем продолжается. Оно проходит по долгосрочным контрактам с администрацией. Только с начала 2024 года перевозчики закупили восемь автобусов.
Ранее сообщили, что в Барнауле ищут водителей и кондукторов для автобусов.
12:25:05 23-04-2024
почему не приобретают полноценные автобусы? сколько можно издеваться над людьми? это не автобусы, а, простите, скотовозки, в которых не развернуться, особенно в час пик
13:03:37 23-04-2024
9 это на Куету? не самый популярный маршрут.
15:25:11 23-04-2024
Гость (13:03:37 23-04-2024) 9 это на Куету? не самый популярный маршрут.... Маршрут автобус пл. Победы - пос. Куета - Санаторий "Энергетик". Заезд в пос. Куета с обоих сторон.
13:28:05 23-04-2024
Во многих городах уже отказываются от них, а мы, как всегда, скупаем этот хлам.
13:37:27 23-04-2024
Автобусы малой вместимости - издевательство над пассажирами. Судя по происходящему, ни перевозчикам, ни властям города до их удобства и комфорта нет никакого дела
14:08:20 23-04-2024
2 машины на весь маршрут
сколько ждал никогда не мог дождаться)а маршрут,между тем,востребованный особенно после застроек за Ареной
14:55:52 24-04-2024
И где участие , регулирование комитета по транспорту? Опять денег занесли и можно возить хоть на шапках. Где вменяемые требования к перевозчику, т.е транспорт обязан соответствовать требованиям людей, а именно быть удобным, а не эти убогие ГАЗели, как их вообще сертифицируют для перевозки людей???!!! Без терминалов оплаты вообще запретить выходить на маршруты.
16:02:48 24-04-2024
Александр. (14:55:52 24-04-2024) И где участие , регулирование комитета по транспорту? Опять ... Может хватит во всех грехах обвинять перевозчиков....Какой транспорт прописан комитетом на маршруте, тот и вынужден купить перевозчик, даже если он хочет другой, то это невозможно. Иначе его лишат права обслуживать маршрут. Неужели люди так и не поняли, что все заварил комитет, а шишки получают перевозчики...угробили транспортную систему, настроили всех против друг друга. Маленькие царьки, а возомнили себя богами.....
16:15:00 24-04-2024
Человек (16:02:48 24-04-2024) Какой транспорт прописан комитетом на маршруте, тот и вынужден купить перевозчик точно? прям в контракте написано, купи n-ое количество газелек, а не пазиков или не дай бог большего размера автобусов??
12:26:54 25-04-2024
Гость (16:15:00 24-04-2024) точно? прям в контракте написано, купи n-ое количество газел... Именно так...даже модель транспорта...
16:28:14 24-04-2024
Вот бы нашёлся такой человек который будет выпускать двухэтажные автобусы с крышей и чтобы они ездили по маршруту
После такого случая вот этих газель не будет))))