Барнаульский перевозчик приобрел три новые "Газели" для маршрута № 9

Инвестиции компании составили более 13 млн рублей

23 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Новая "Газель" / Фото: barnaul.org

В Барнауле перевозчик "Фрайбус Т" приобрел три новые "Газели NEXT" на газомоторном топливе. Автобусы будут обслуживать маршрут № 9.

Как отметили в мэрии, инвестиции компании составили более 13 млн рублей.

Обновление транспорта в городе тем временем продолжается. Оно проходит по долгосрочным контрактам с администрацией. Только с начала 2024 года перевозчики закупили восемь автобусов.

Ранее сообщили, что в Барнауле ищут водителей и кондукторов для автобусов.