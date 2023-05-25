Повышение температуры в пределах России идёт со скоростью, превышающей темп на планете Земля, говорит климатолог

25 мая 2023, 09:45, ИА Амител

О том, что климат меняется, учёные говорят уже много лет. Вот только в оценках порой не сходятся – теплее становится на нашей планете или холоднее? А ещё не совсем понятно, как эти изменения сказываются на Земле и на здоровье людей. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала Наталья Харламова – климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ. Поговорили о цикличности климатических процессов, о том, почему синоптики порой ошибаются, давая прогноз погоды. И конечно, о том, каким будет предстоящее лето. А ещё эксперт рассказала, что на здоровье человека сказывается не только климат, но и правильно спроектированные улицы и дома, которые должны учитывать и направление воздушных потоков, и солнечную активность, и многое другое.

Кто в "Переговорке"



Наталья Харламова – климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ.

Окончила Томский госуниверситет по специальности "метеорология". Кандидат географических наук. Дважды лауреат премии Алтайского края в области науки и техники, почётный работник сферы образования Российской Федерации, ветеран труда АлтГУ и Алтайского края.02:12 Теплее или холоднее? О том, что на самом деле происходит с климатом.

04:15 Насколько можно верить прогнозам синоптиков и когда они меньше всего ошибаются.

05:22 "Мы переживаем период повышенной снежности зим". Когда он начался, сколько продлится и что будет дальше.

07:34 Каким будет предстоящее лето.

07:55 "Небо буквально затягивала пыльная пелена и у людей шла из носа кровь". О том, что происходило в Алтайском крае в период распашки целины, который совпал с периодом солнечной активности. И как помогали лесополосы.

10:31 О том, что повышение температуры в пределах России идёт с большей скоростью, чем на планете Земля.

11:34 Чем грозит повышение температуры на планете и что такое криовулканы.

14:33 Верна ли примета – если весна холодная, то осень тёплая, и наоборот.

16:19 О том, когда в Москве в июле лежали сугробы, а люди ездили на санях.

17:03 "А средняя цифра – это минус пять плюс пять будет ноль". Надолго ли сохранится на планете тренд на повышение температуры.

17:57 Насколько на самом деле деятельность человека влияет на изменение климата. И что ещё влияет на климат.

19:37 Воспоминания об алтайском землетрясении 2003 года.

20:36 Как изменения климата влияют на здоровье людей. А ещё о том, почему важно правильно планировать улицы и выбирать места для детсадов и школ.

23:35 О том, учитываются ли рекомендации учёных-климатологов при проектировании новых районов в Барнауле.