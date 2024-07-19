Пермский каннибал, евший людей и животных, устроился на работу в приют для собак

За работу ему платят просроченными сосисками, но он не может платить сосисками за квартиру

19 июля 2024, 14:27, ИА Амител

Пермский каннибал Михаил Малышев, евший людей и животных, после колонии устроился на работу в приют для собак и кошек, сообщает SHOT.

Малышев 23 года провел в местах лишения свободы за убийства с особой жестокостью. У него дома нашли собачье и человеческое мясо.

Есть домашних питомцев Малышев начал еще в подростковом возрасте, однажды он приготовил суп из кошки и пытался накормить близких. Первой его жертвой в 1999 году стала 16-летняя студентка ПТУ. Малышев изнасиловал и убил девушку, из плоти приготовил фарш, а остатки выкинул в реку.

Сейчас 58-летний Малышев живет один. Он жалуется, что едва сводит концы с концами.