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Пермский каннибал, евший людей и животных, устроился на работу в приют для собак

За работу ему платят просроченными сосисками, но он не может платить сосисками за квартиру

19 июля 2024, 14:27, ИА Амител

Пермский каннибал Михаил Малышев, евший людей и животных, после колонии устроился на работу в приют для собак и кошек, сообщает SHOT.

Малышев 23 года провел в местах лишения свободы за убийства с особой жестокостью. У него дома нашли собачье и человеческое мясо.

Есть домашних питомцев Малышев начал еще в подростковом возрасте, однажды он приготовил суп из кошки и пытался накормить близких. Первой его жертвой в 1999 году стала 16-летняя студентка ПТУ. Малышев изнасиловал и убил девушку, из плоти приготовил фарш, а остатки выкинул в реку.

Сейчас 58-летний Малышев живет один. Он жалуется, что едва сводит концы с концами.

"В приют для бездомных животных по знакомству устроился. Мне дают просрочку: колбасу, сосиски. Их везут собакам. Вот мне дают за работу. Я не голодаю. Но я же не могу за квартиру платить сосисками", – рассказал мужчина.

Дмитрий Малышев (слева) и Александр Масленников (справа) / Фото: Дмитрий Малышев / Ok.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 6

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Гость

14:43:08 19-07-2024

Животных едят все,если что. Нет абсолютных травоедов.

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Гость

14:48:25 19-07-2024

В цирк не взяли?

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Гость

15:20:25 19-07-2024

Считай по специальности устроился

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Мусик

15:27:25 19-07-2024

счастье - есть!

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Дима

16:25:35 19-07-2024

Он жалуется, что едва сводит концы с концами.


А когда убивал о чем думал. что на свободе оставят и позволят убивать и канибалить?
Сам выбрал такой путь не жалуйся.

А на счет животных чет я не вижу чтобы нормальные люди жрали собачатину и кошатину.
Максимум мясо свиней\коровы\куриц

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Гость

22:53:38 19-07-2024

На свободу с чистой совестью.И с долгожданной зубочисткой во рту.

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