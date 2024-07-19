Пермский каннибал, евший людей и животных, устроился на работу в приют для собак
За работу ему платят просроченными сосисками, но он не может платить сосисками за квартиру
19 июля 2024, 14:27, ИА Амител
Пермский каннибал Михаил Малышев, евший людей и животных, после колонии устроился на работу в приют для собак и кошек, сообщает SHOT.
Малышев 23 года провел в местах лишения свободы за убийства с особой жестокостью. У него дома нашли собачье и человеческое мясо.
Есть домашних питомцев Малышев начал еще в подростковом возрасте, однажды он приготовил суп из кошки и пытался накормить близких. Первой его жертвой в 1999 году стала 16-летняя студентка ПТУ. Малышев изнасиловал и убил девушку, из плоти приготовил фарш, а остатки выкинул в реку.
Сейчас 58-летний Малышев живет один. Он жалуется, что едва сводит концы с концами.
"В приют для бездомных животных по знакомству устроился. Мне дают просрочку: колбасу, сосиски. Их везут собакам. Вот мне дают за работу. Я не голодаю. Но я же не могу за квартиру платить сосисками", – рассказал мужчина.
14:43:08 19-07-2024
Животных едят все,если что. Нет абсолютных травоедов.
14:48:25 19-07-2024
В цирк не взяли?
15:20:25 19-07-2024
Считай по специальности устроился
15:27:25 19-07-2024
счастье - есть!
16:25:35 19-07-2024
Он жалуется, что едва сводит концы с концами.
А когда убивал о чем думал. что на свободе оставят и позволят убивать и канибалить?
Сам выбрал такой путь не жалуйся.
А на счет животных чет я не вижу чтобы нормальные люди жрали собачатину и кошатину.
Максимум мясо свиней\коровы\куриц
22:53:38 19-07-2024
На свободу с чистой совестью.И с долгожданной зубочисткой во рту.