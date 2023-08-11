Ежегодно в августе на ночном небе вспыхивает красивый метеорный поток

11 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Весь август в ночном небе можно наблюдать Персеиды. Это яркий метеорный поток, который считают одним из самых красивых в году. Особенно завораживает пик небесного явления, когда за ночь можно увидеть сотни падающих звезд.

Рассказываем, когда будет пик Персеид в 2023 году и где их можно увидеть.

1 Что такое Персеиды? Персеиды – это один из метеорных потоков, которые ежегодно вспыхивают на небе. В астрономии так называют явление, которое мы привыкли считать "звездопадом". Ведь звезды на самом деле не падают: такой эффект возникает, когда космические песчинки попадают в земную атмосферу. Частицы нагреваются и вспыхивают. Метеорный поток – это когда Земля проходит через облако частиц. В этот период "падающих звезд" на небе гораздо больше, чем обычно. Поскольку траектория движения нашей планеты внутри Солнечной системы не меняется, ежегодно она проходит через одни и те же области космических частиц. Соответственно, и метеорные потоки повторяются из года в год. Что касается Персеид, они возникают от прохождения Земли через шлейф кометы Свифта – Туттля. Название появилось от созвездия Персея: с Земли кажется, что звезды падают из той области.

2 Когда будет пик Персеид в 2023 году? Как сообщили в Московском планетарии, пик Персеид придется на 11-13 августа. Больше всего падающих звезд на небе будет в ночь с 11 на 12 августа. Ожидается, что в ночном небе будет пролетать около 100 метеоров за час. Но и в следующую ночь метеорный поток будет не менее активным.

3 Где можно будет увидеть метеорный поток Персеиды? Метеорный поток можно наблюдать на всей территории России. Главное, чтобы погода позволила увидеть падающие звезды. Увы, если на улице пасмурно, вы ничего не увидите. Так что лучше уточнить прогноз погоды в том месте, где вы живете.

4 Будет ли видно Персеиды в Алтайском крае? Увы, гарантии нет. Дело в том, что и 11, и 12 августа в Алтайском крае будет бушевать непогода . Ожидаются и ливни, и даже грозы. Из-за того, что небо будет пасмурным, падающие звезды будет непросто увидеть.

5 Как увидеть в небе Персеиды? Никаких специальных приборов не нужно. Достаточно просто внимательно смотреть на небо. И в какой-то момент вы заметите, как с неба падает звезда.