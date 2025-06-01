Первая атака в Сибири. Дроны ударили по воинской части в Иркутской области
Губернатор Кобзев призвал не поддаваться панике — сейчас угрозы жизни и здоровью граждан нет
01 июня 2025, 18:20, ИА Амител
Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
Инцидент произошел в Усольском районе. На данный момент известно, что это была атака беспилотников на воинскую часть в поселке Среднем.
"Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", – заявил Кобзев.
Он добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Губернатор призвал не поддаваться панике – сейчас угрозы жизни и здоровью граждан нет.
18:56:55 01-06-2025
Хоть бы не врал, интернет уже полон видео удара в "старое здание"
18:23:18 02-06-2025
ВВП (18:56:55 01-06-2025) Хоть бы не врал, интернет уже полон видео удара в "старое зд... ну там точечно в какой-то сарай, ты успакойся и фэйки не плоди, это УК РФ
19:31:20 01-06-2025
Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно терпеть теракты, взрывы, дроны, налеты, прилеты? Пока нас не уничтожат?
00:02:04 02-06-2025
Внимательный из Б (19:31:20 01-06-2025) Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно тер...
А ты готов идти воевать по всеобщей мобилизации?
А к третьей мировой готов?
03:06:33 02-06-2025
Внимательный из Б (19:31:20 01-06-2025) Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно тер... А ты там был? Там пацаны погибают, а этот ублюдок с дивана утверждает, что это все не по-настоящему. Поверь мне все уже давным давно по-настоящему
06:33:19 02-06-2025
Внимательный из Б (19:31:20 01-06-2025) Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно тер... вы не верите нашим сми, что туда летит всё, что может и все цели поражает? А вообще огромный вопрос, как фуры с дронами свободно перемещаются по стране? И их ещё завезти надо - не на барахолке же купили.
09:00:51 02-06-2025
Гость (06:33:19 02-06-2025) вы не верите нашим сми, что туда летит всё, что может и все ... это все сделано в России стопудово
19:49:25 01-06-2025
Что то мне не хорошо
Что-то мне не весело
18:24:16 02-06-2025
Гость (19:49:25 01-06-2025) Что то мне не хорошо Что-то мне не весело ... купи домик в деревне, такой "выживальщика" чтоб
19:50:29 01-06-2025
У нас в ауле нет поди фабрики, по производству ядерных боеголовок и сгущёного молока ?
20:00:13 01-06-2025
Да уж, очень жидко получилось
22:40:02 01-06-2025
Гость (20:00:13 01-06-2025) Да уж, очень жидко получилось ... обратись к гастроэнтерологу, тут не помогут.
21:16:15 01-06-2025
Как всегда в РФ-"хорошая мысля приходит опосля"🙄
09:32:50 02-06-2025
Блин... "ящик Пандоры" уже давно открыт...18