НОВОСТИПолитика

Первая атака в Сибири. Дроны ударили по воинской части в Иркутской области

Губернатор Кобзев призвал не поддаваться панике — сейчас угрозы жизни и здоровью граждан нет

01 июня 2025, 18:20, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев. 

Инцидент произошел в Усольском районе. На данный момент известно, что это была атака беспилотников на воинскую часть в поселке Среднем.

"Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", – заявил Кобзев.

Он добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Губернатор призвал не поддаваться панике – сейчас угрозы жизни и здоровью граждан нет. 

Происшествия Беспилотники

Комментарии 14

Avatar Picture
ВВП

18:56:55 01-06-2025

Хоть бы не врал, интернет уже полон видео удара в "старое здание"

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:18 02-06-2025

ВВП (18:56:55 01-06-2025) Хоть бы не врал, интернет уже полон видео удара в "старое зд... ну там точечно в какой-то сарай, ты успакойся и фэйки не плоди, это УК РФ

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

19:31:20 01-06-2025

Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно терпеть теракты, взрывы, дроны, налеты, прилеты? Пока нас не уничтожат?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:04 02-06-2025

Внимательный из Б (19:31:20 01-06-2025) Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно тер...
А ты готов идти воевать по всеобщей мобилизации?

А к третьей мировой готов?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

03:06:33 02-06-2025

Внимательный из Б (19:31:20 01-06-2025) Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно тер... А ты там был? Там пацаны погибают, а этот ублюдок с дивана утверждает, что это все не по-настоящему. Поверь мне все уже давным давно по-настоящему

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:33:19 02-06-2025

Внимательный из Б (19:31:20 01-06-2025) Когда уже начнём на Украине по настоящему? Сколько можно тер... вы не верите нашим сми, что туда летит всё, что может и все цели поражает? А вообще огромный вопрос, как фуры с дронами свободно перемещаются по стране? И их ещё завезти надо - не на барахолке же купили.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:00:51 02-06-2025

Гость (06:33:19 02-06-2025) вы не верите нашим сми, что туда летит всё, что может и все ... это все сделано в России стопудово

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:25 01-06-2025

Что то мне не хорошо
Что-то мне не весело

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:16 02-06-2025

Гость (19:49:25 01-06-2025) Что то мне не хорошо Что-то мне не весело ... купи домик в деревне, такой "выживальщика" чтоб

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:29 01-06-2025

У нас в ауле нет поди фабрики, по производству ядерных боеголовок и сгущёного молока ?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:13 01-06-2025

Да уж, очень жидко получилось

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:40:02 01-06-2025

Гость (20:00:13 01-06-2025) Да уж, очень жидко получилось ... обратись к гастроэнтерологу, тут не помогут.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:15 01-06-2025

Как всегда в РФ-"хорошая мысля приходит опосля"🙄

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:50 02-06-2025

Блин... "ящик Пандоры" уже давно открыт...18

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров