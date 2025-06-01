Первая атака в Сибири. Дроны ударили по воинской части в Иркутской области

Губернатор Кобзев призвал не поддаваться панике — сейчас угрозы жизни и здоровью граждан нет

01 июня 2025, 18:20, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Инцидент произошел в Усольском районе. На данный момент известно, что это была атака беспилотников на воинскую часть в поселке Среднем.

"Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", – заявил Кобзев.

Он добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Губернатор призвал не поддаваться панике – сейчас угрозы жизни и здоровью граждан нет.