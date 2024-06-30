Первая леди США призвала не судить о достижениях Байдена по 90 минутам дебатов***

Сам политик признался, что "не чувствовал себя так уж хорошо"

30 июня 2024, 11:12, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Первая леди США Джилл Байден призвала не судить ее супруга Джо Байдена по 90 минутам теледебатов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Джилл Байден подчеркнула, что выступление на дебатах не определяет достижения ее супруга, которых ему удалось добиться во время президентства.

"Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента", – сказала она Байдену.

Сам политик заявил, что не знает, что случилось во время дебатов. Он признался, что "не чувствовал себя так уж хорошо".