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Первая леди США призвала не судить о достижениях Байдена по 90 минутам дебатов

Сам политик признался, что "не чувствовал себя так уж хорошо"

30 июня 2024, 11:12, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Первая леди США Джилл Байден призвала не судить ее супруга Джо Байдена по 90 минутам теледебатов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Джилл Байден подчеркнула, что выступление на дебатах не определяет достижения ее супруга, которых ему удалось добиться во время президентства.

"Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента", – сказала она Байдену.

Сам политик заявил, что не знает, что случилось во время дебатов. Он признался, что "не чувствовал себя так уж хорошо".

Политика

Комментарии 5

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Мусик

17:49:32 30-06-2024

отстаньте уже от самоходного дедушки, ироды!

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гость

19:22:23 30-06-2024

Что гордится былыми заслугами , настоящих нет.

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Гость

08:45:40 01-07-2024

Первая леди США призвала не судить о достижениях Байдена по 90 минутам дебатов***
Так тогда логичный вопрос- зачем тогда весь этот огород городить было, я имею в виду дебаты, да на условиях Байдена?

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Гость

09:33:35 01-07-2024

Это президент самой мощной страны в мире. Мощный старик. Американский народ его достоин, потому что там демократия

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Гость

10:24:24 01-07-2024

Гость (09:33:35 01-07-2024) Это президент самой мощной страны в мире. Мощный старик. Аме... Да, какают прямо на тротуаре. Это дух свободы!

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