НОВОСТИПолитика

Трамп: Россия может занять всю территорию Украины

По мнению экс-президента, виноват в нынешней ситуации Джо Байден

28 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Украина проигрывает в военном конфликте, и Россия может занять всю территорию страны, считает экс-президент США Дональд Трамп.

С таким заявлением политик выступил вечером 27 июня на первых в 2024 году предвыборных теледебатах в Атланте, передает CNN.

Трамп отметил, что Украина потеряла великолепные города, сейчас у нее заканчиваются солдаты, а виноват в этом президент Джо Байден.

Ранее сообщили, что Трамп в случае победы на выборах намерен путем ограничения поставок оружия принудить Украину пойти на переговоры с РФ.

СВО США Политика

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

11:47:16 28-06-2024

Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадят

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:34 28-06-2024

Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... Посадят за неверно оформленные налоговые декларации.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:05 28-06-2024

Гость (11:56:34 28-06-2024) Посадят за неверно оформленные налоговые декларации.... Формулировка неважна, можно за приставания к порнозвезде, главное чтобы сел

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:10:35 28-06-2024

Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... типун вам на язык! с такими "нашими" врагов не надо.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:36 28-06-2024

Элен без ребят (12:10:35 28-06-2024) типун вам на язык! с такими "нашими" врагов не надо. ... с такими "нашими" врагов не надо --- Байден тоже так думает, поэтому Трампа посадит

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:05 28-06-2024

Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... ВОТ ВАШ Трамп: ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:01 28-06-2024

Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... А если она наш, то и вся США "наш"?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шурик

11:52:30 28-06-2024

Президент сказал-цели будут достигнуты. Значит будут достигнуты.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:55:54 28-06-2024

вот блин у него разрешения не спросили.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:08 28-06-2024

Может.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:06 28-06-2024

В смысле могут занять? Займут надо говорить

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров