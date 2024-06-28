Трамп: Россия может занять всю территорию Украины
По мнению экс-президента, виноват в нынешней ситуации Джо Байден
28 июня 2024, 11:45, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Украина проигрывает в военном конфликте, и Россия может занять всю территорию страны, считает экс-президент США Дональд Трамп.
С таким заявлением политик выступил вечером 27 июня на первых в 2024 году предвыборных теледебатах в Атланте, передает CNN.
Трамп отметил, что Украина потеряла великолепные города, сейчас у нее заканчиваются солдаты, а виноват в этом президент Джо Байден.
Ранее сообщили, что Трамп в случае победы на выборах намерен путем ограничения поставок оружия принудить Украину пойти на переговоры с РФ.
11:47:16 28-06-2024
Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадят
11:56:34 28-06-2024
Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... Посадят за неверно оформленные налоговые декларации.
13:21:05 28-06-2024
Гость (11:56:34 28-06-2024) Посадят за неверно оформленные налоговые декларации.... Формулировка неважна, можно за приставания к порнозвезде, главное чтобы сел
12:10:35 28-06-2024
Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... типун вам на язык! с такими "нашими" врагов не надо.
13:19:36 28-06-2024
Элен без ребят (12:10:35 28-06-2024) типун вам на язык! с такими "нашими" врагов не надо. ... с такими "нашими" врагов не надо --- Байден тоже так думает, поэтому Трампа посадит
12:33:05 28-06-2024
Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... ВОТ ВАШ Трамп: ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.
17:21:01 28-06-2024
Гость (11:47:16 28-06-2024) Блин, он походу реально наш. Теперь они его стопудово посадя... А если она наш, то и вся США "наш"?
11:52:30 28-06-2024
Президент сказал-цели будут достигнуты. Значит будут достигнуты.
11:55:54 28-06-2024
вот блин у него разрешения не спросили.
12:02:08 28-06-2024
Может.
13:17:06 28-06-2024
В смысле могут занять? Займут надо говорить