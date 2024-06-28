Трамп: Россия может занять всю территорию Украины

По мнению экс-президента, виноват в нынешней ситуации Джо Байден

28 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Украина проигрывает в военном конфликте, и Россия может занять всю территорию страны, считает экс-президент США Дональд Трамп.

С таким заявлением политик выступил вечером 27 июня на первых в 2024 году предвыборных теледебатах в Атланте, передает CNN.

Трамп отметил, что Украина потеряла великолепные города, сейчас у нее заканчиваются солдаты, а виноват в этом президент Джо Байден.

Ранее сообщили, что Трамп в случае победы на выборах намерен путем ограничения поставок оружия принудить Украину пойти на переговоры с РФ.