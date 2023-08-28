Первое сентября на "отлично": РСХБ на Алтае помогает родителям собрать детей в школу

Россельхозбанк запускает специальные предложения, которые помогут максимально подготовить детей к 1 сентября и приобрести все самое необходимое для учебы

28 августа 2023, 14:27, ИА Амител erid: LjN8JuysH

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Вторая половина августа традиционно ассоциируется у родителей школьников с подготовкой к новому учебному году, ведь нужно успеть приобрести так много товаров – от канцелярских принадлежностей до одежды на каждый сезон. Крупные ритейлеры, онлайн-маркетплейсы и магазины канцтоваров делают тематические выкладки и запускают специальные акции, чтобы сделать процесс подготовки к школе максимально эффективным и комфортным.

Россельхозбанк не стал исключением и следует общему тренду – банк запустил предложения, позволяющие родителям с любым доходом подготовить ребенка к учебному году.

Потребительский кредит на сумму до 5 млн рублей и сроком до 5 лет можно оформить по ставке от 3,9% годовых. К любому кредиту в подарок предоставляется детская карта, а также дебетовая карта с повышенным кэшбеком за школьные покупки. Для семей по кредиту предусмотрена дополнительная скидка к процентным ставкам до 1,6 п.п.

Повышенный кэшбек можно получить за школьные покупки, совершенные в период с 18 августа по 18 сентября 2023 года на общую сумму от 15 тыс. рублей. Предложение доступно для держателей дебетовой карты "Своя", оформивших карту в указанный период, а также для зарплатных клиентов Россельхозбанка.

Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту РСХБ или имеющих подтвержденную запись на сайте Госуслуг, достаточно иметь при себе только паспорт. Оформить заявку на кредит в рамках "Семейного предложения" можно во всех отделениях Россельхозбанка.

"Многие родители стараются эффективно спланировать семейный бюджет, чтобы максимально подготовить ребёнка к школе. Поэтому мы разработали выгодные специальные предложения, которые позволят точно рассчитать будущие выплаты и учесть их при планировании, а также получить выгоду при получении повышенного кешбэка баллами "Урожай", на которые, кстати, в будущем можно прибрести недостающие школьные принадлежности из каталога программы", – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Дополнительную информацию об условиях кредитования, тарифных планах дебетовых карт и условиях применения повышенного кэшбека по ним, можно получить на сайте Россельхозбанка, в приложении "Мобильный банк", через сервис "Интернет-банк", а также в социальных сетях в официальных группах банка.

АО "Россельхозбанк"

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