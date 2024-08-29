Первое сентября предложили сделать выходным для родителей первоклассников
В случае принятия норму внесут в Трудовой кодекс
29 августа 2024, 16:30, ИА Амител
Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/511026
В Государственной Думе предложили сделать 1 сентября, День знаний, оплачиваемым выходным для родителей первоклассников.
Такое решение было принято после того, как торжественные линейки в школах Москвы перенесли на 2 сентября.
Инициатива принадлежит депутатам Сергею Миронову, Дмитрию Гусеву и Яне Лантратовой. Они предложили освободить родителей первоклассников от работы в этот день, чтобы они могли посетить торжественную линейку в честь Дня знаний.
Если эта норма будет принята, она войдет в Трудовой кодекс Российской Федерации, отмечает Shot.
16:32:50 29-08-2024
Бред.
16:36:19 29-08-2024
у нас всегда отпускали до 14 летия ребенка любого из родителей - просто отгул
16:36:39 29-08-2024
да сразу на пенсию с повышенной пенсией
16:50:02 29-08-2024
Правильное! Эпохальное событие!
17:03:33 29-08-2024
Уж тогда лучше 2-е сентября выходным сделать. По себе знаю .
20:12:31 29-08-2024
Гость (17:03:33 29-08-2024) Уж тогда лучше 2-е сентября выходным сделать. По себе знаю .... Ага. Для детей.
07:59:44 30-08-2024
Гость (20:12:31 29-08-2024) Ага. Для детей....
Детки в школу собирались,
Мылись, брились, похмелялись.
10:37:20 30-08-2024
а учителям как быть? они ж тоже родители
12:11:19 30-08-2024
что за бред. всех отпускают простым отгулом или переуплотняют на 1 сутки. ерунду не пишите
13:44:08 30-08-2024
Близится сентябрь, опять коты начали вылизываться