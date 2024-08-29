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Первое сентября предложили сделать выходным для родителей первоклассников

В случае принятия норму внесут в Трудовой кодекс

29 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/511026
Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/511026

В Государственной Думе предложили сделать 1 сентября, День знаний, оплачиваемым выходным для родителей первоклассников.

Такое решение было принято после того, как торжественные линейки в школах Москвы перенесли на 2 сентября.

Инициатива принадлежит депутатам Сергею Миронову, Дмитрию Гусеву и Яне Лантратовой. Они предложили освободить родителей первоклассников от работы в этот день, чтобы они могли посетить торжественную линейку в честь Дня знаний.

Если эта норма будет принята, она войдет в Трудовой кодекс Российской Федерации, отмечает Shot.

Законопроекты школы и детсады

Комментарии 10

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Гость

16:32:50 29-08-2024

Бред.

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Гость

16:36:19 29-08-2024

у нас всегда отпускали до 14 летия ребенка любого из родителей - просто отгул

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гость

16:36:39 29-08-2024

да сразу на пенсию с повышенной пенсией

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Гость

16:50:02 29-08-2024

Правильное! Эпохальное событие!

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Гость

17:03:33 29-08-2024

Уж тогда лучше 2-е сентября выходным сделать. По себе знаю .

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Гость

20:12:31 29-08-2024

Гость (17:03:33 29-08-2024) Уж тогда лучше 2-е сентября выходным сделать. По себе знаю .... Ага. Для детей.

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Гость

07:59:44 30-08-2024

Гость (20:12:31 29-08-2024) Ага. Для детей....
Детки в школу собирались,
Мылись, брились, похмелялись.

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Гость

10:37:20 30-08-2024

а учителям как быть? они ж тоже родители

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Гость

12:11:19 30-08-2024

что за бред. всех отпускают простым отгулом или переуплотняют на 1 сутки. ерунду не пишите

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Гость

13:44:08 30-08-2024

Близится сентябрь, опять коты начали вылизываться

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