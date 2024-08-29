Первое сентября предложили сделать выходным для родителей первоклассников

В случае принятия норму внесут в Трудовой кодекс

29 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/511026

В Государственной Думе предложили сделать 1 сентября, День знаний, оплачиваемым выходным для родителей первоклассников.

Такое решение было принято после того, как торжественные линейки в школах Москвы перенесли на 2 сентября.

Инициатива принадлежит депутатам Сергею Миронову, Дмитрию Гусеву и Яне Лантратовой. Они предложили освободить родителей первоклассников от работы в этот день, чтобы они могли посетить торжественную линейку в честь Дня знаний.

Если эта норма будет принята, она войдет в Трудовой кодекс Российской Федерации, отмечает Shot.