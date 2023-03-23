НОВОСТИПроисшествия

Первого пострадавшего от укуса клеща выявили в Барнауле

Пока в Алтайском крае фиксируют только укусы "приезжих" членистоногих

23 марта 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Первый случай укуса клеща зафиксировали в 2023 году в Барнауле. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Отмечается, что пострадавшая женщина привезла с собой его из Республики Алтай. "Свои" клещи пока в регионе никого не кусали, но при этом фиксируются случаи укусов членистоногими из Таиланда и Турции.

В центре вакцинации поясняют, что пока делать прививку от укусов рано, лучше сделать это ближе к началу периода активности клещей. 

Опираясь на опыт прошлых лет, начаться он может в середине апреля.

  

Комментарии 3

  • В центре вакцинации поясняют, что пока делать прививку от укусов рано брешут однако, иммунитет месяц вырабатывается, как раз и тепло станет...
    23 марта, Гость   Ответить
  • В каком центре вакцинации это могли заявить? Сейчас, наоборот, идёт активная вакцинация от клещевого энцефалита, т.к. вторая прививка должна быть поставлена не менее чем за месяц до активизации клещей (если вакцинация идёт не по экстренной (ускоренной) схеме, там - 2 недели). Они просыпаются при температуре от +1 до +3, становятся активными при +10. Автор статьи некомпетентен, поэтому прививки делайте с конца осени по начало весны.
    23 марта, Гость   Ответить
  • что за бред... всегда в это время прививали, потом поздно будет.
    23 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров