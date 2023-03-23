Первого пострадавшего от укуса клеща выявили в Барнауле

Пока в Алтайском крае фиксируют только укусы "приезжих" членистоногих

23 марта 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Первый случай укуса клеща зафиксировали в 2023 году в Барнауле. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Отмечается, что пострадавшая женщина привезла с собой его из Республики Алтай. "Свои" клещи пока в регионе никого не кусали, но при этом фиксируются случаи укусов членистоногими из Таиланда и Турции.

В центре вакцинации поясняют, что пока делать прививку от укусов рано, лучше сделать это ближе к началу периода активности клещей.

Опираясь на опыт прошлых лет, начаться он может в середине апреля.