Первого пострадавшего от укуса клеща выявили в Барнауле
Пока в Алтайском крае фиксируют только укусы "приезжих" членистоногих
23 марта 2023, 13:21, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Первый случай укуса клеща зафиксировали в 2023 году в Барнауле. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Отмечается, что пострадавшая женщина привезла с собой его из Республики Алтай. "Свои" клещи пока в регионе никого не кусали, но при этом фиксируются случаи укусов членистоногими из Таиланда и Турции.
В центре вакцинации поясняют, что пока делать прививку от укусов рано, лучше сделать это ближе к началу периода активности клещей.
Опираясь на опыт прошлых лет, начаться он может в середине апреля.
Комментарии 3