Первоклашки на надувной лодке добирались до школьной линейки в Уссурийске

Школьная линейка превратилась в необычное приключение

01 сентября 2023, 15:41, ИА Амител

В Уссурийске дети добирались до торжественных линеек 1 сентября на лодках из-за того, что после дождей вода несколько дней не уходит с улиц и дворов, сообщает PrimaMedia.

"Лодочниками выступают спасатели МЧС", - отмечает издание.



Как уточняет Telegram-канал SHOT, из-за наводнения перенесли начало учебного года: у младшеклассников уроки начнутся 11 сентября, а у старшеклассников - 4 сентября.