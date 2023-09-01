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Первоклашки на надувной лодке добирались до школьной линейки в Уссурийске

Школьная линейка превратилась в необычное приключение

01 сентября 2023, 15:41, ИА Амител

В Уссурийске дети добирались до торжественных линеек 1 сентября на лодках из-за того, что после дождей вода несколько дней не уходит с улиц и дворов, сообщает PrimaMedia.

"Лодочниками выступают спасатели МЧС", - отмечает издание.


Как уточняет Telegram-канал SHOT, из-за наводнения перенесли начало учебного года: у младшеклассников уроки начнутся 11 сентября, а у старшеклассников - 4 сентября.

 
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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забавные истории День знаний

Комментарии 1

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Гость

15:51:20 01-09-2023

Во втором классе они бы этот карабль гвоздём попротыкали

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