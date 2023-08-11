Первоклассный шопинг. Сколько стоит "экономно" собрать ребенка в школу в 2023 году

Amic.ru посчитал стоимость подготовки первоклассника к школе

11 августа 2023, 07:17, Антон Дегтярев

Первоклассники / Фото: amic.ru

Меньше месяца осталось до начала учебного года. Кто-то все сделал заранее и уже успел собрать своих детей в школу, однако многие начинают заниматься подготовкой в последний момент и в августе спешно бегают по магазинам, покупая одежду и тетради. Особенно тяжко приходится родителям первоклассников, которым нужно собирать ребенка в школу "с нуля". Специально для них amic.ru посмотрел, сколько сейчас стоит подготовить первоклассника к школьной жизни, если экономить и закупаться в дешевых магазинах.

Одежда

Мальчики

Деловой костюм-двойку (пиджак и брюки) для мальчика можно приобрести примерно за 2,5 тысячи рублей, но только в самом дешевом магазине. Во многих массмаркетах цена костюма гораздо выше – от 5-6 тысяч рублей.

Если покупать костюм без пиджака, а, например, брюки и жилет, то такой можно найти за 2-3 тысячи рублей. Рубашку на мальчика можно отыскать и за 500 рублей, галстук к ней – за такую же сумму. Ребенку, конечно, стоит купить две рубашки. Кроме того, ему нужны сменные брюки, а это около тысячи рублей. Во столько же обойдется свитер. В дешевом магазине туфли мальчику можно купить примерно за 2-2,5 тысячи рублей.

В итоге получается, что на одежду мальчику придется потратить примерно семь тысяч рублей.

Девочки

Для девочки одежды, конечно же, нужно больше, чем для мальчика. Юбку в дешевом магазине реально приобрести за 500 рублей, а блузку примерно за 1000. Укороченный жакет (или пиджак) можно найти примерно за 1,5-2 тысячи рублей, как и черные брюки. Водолазка будет стоить где-то тысячу-полторы, а кардиган – 1,5 тысячи рублей. Также можно приобрести платье или сарафан по цене от тысячи рублей и выше.

Туфли для девочки можно найти за 2-2,5 тысячи рублей. Конечно, они, как и другие вещи, могут стоить в разы дороже – смотря где покупать.

В итоге, при самых скромных раскладах, школьные наряды для девочки обойдутся примерно в 11 тысяч рублей.

Школьный класс / Фото: amic.ru

Форма для физкультуры

Для физкультуры нужна футболка, шорты, спортивный костюм и кроссовки. Если сильно не тратиться и покупать бюджетный Demix или FILA, то футболка обойдется в 500-600 рублей. Шорты или легинсы для девочек облегчат кошелек примерно на ту же сумму.

За кроссовки придется отдать уже больше. Самые простые и незамысловатые будут стоить 1-1,5 тысячи рублей. Есть, конечно, много вариантов и дороже – за две, три, пять тысяч и так далее.

Спортивный костюм для занятий физкультурой можно отыскать примерно за 1,5 тысячи рублей. Но в специализированных спортивных магазинах он чаще всего стоит более 3 тысяч рублей.

В итоге бюджетный вариант спортивного комплекта может обойтись в 3,5 тысячи рублей.

Сумки

Как правило, школьнику для учебы необходимо две сумки – ранец для школы и сумка для сменной обуви. Ранец (самый простой и без наворотов) в недорогом магазине можно приобрести за 1-1,5 тысячи рублей. Мешок для сменной обуви реально купить в интернете за 400-500 рублей.

Итого на сумки уйдет примерно две тысячи рублей.

Торговый центр / Фото: amic.ru

Канцелярия

Серьезной статьей расходов будет и канцелярия.

Тетради. За комплект из десяти 18-листовых тетрадей придется выложить 150 рублей, а таких комплектов нужно примерно пять. Пачку обложек для тетрадей (в упаковке – 20 штук) можно купить за 50 рублей. Нам нужно будет приобрести три таких пачки.

Ручки. Упаковка из 12 синих шариковых ручек стоит примерно 50 рублей, можно закупить три таких, чтобы хватило надолго.

Набор простых и цветных карандашей. Большую пачку из 18 цветных карандашей можно купить за 90 рублей, а за пачку из восьми простых карандашей придется заплатить 40-50 рублей. Их лучше купить в двойном экземпляре.

А еще: стандартную точилку с контейнером в супермаркете можно купить за 25 рублей, линейку 20 см – за 15 рублей, ластик – за 7 рублей, пенал – примерно за 150-200 рублей, а корректор – за 30 рублей.

Для уроков труда первокласснику нужна папка размера А4 стоимостью примерно 100-150 рублей и ножницы по цене около 80 рублей. Цветная бумага 16 цветов стоит 60 рублей, а картон 10 цветов – примерно 100 рублей. Клей-карандаш продается примерно за 15 рублей, а пластилин – за 100 рублей.

Торговый центр / Фото: amic.ru

Отдельно закупаться нужно и для уроков рисования. Здесь, в первую очередь, нужны альбом и набор кисточек. Альбом 40 листов стоит примерно 100 рублей, набор из 15 кисточек – 200 рублей. Цена акварельных красок 12 цветов – около 100 рублей, 12 фломастеров разного цвета – в среднем 250-300 рублей, а стакана-непроливайки – 15 рублей.

В итоге недорогая канцелярия обойдется примерно в 2,7 тысячи рублей. На оптовых базах все это будет стоить дешевле, а в книжных и канцелярских магазинах может быть и сильно дороже. Все зависит от конкретного места.

Так сколько нужно денег?

В итоге получилось, что если экономить и покупать вещи только в дешевых магазинах, то на мальчика придется потратить примерно 15,2 тысячи рублей, а на девочку – 19,2 тысячи рублей. При этом, скорее всего, будут и другие траты – нужно будет купить цветы учителю (2-3 тысячи рублей), есть расходы на питание и на охрану. Если у ребенка нет стола для занятий и полноценного рабочего места, его придется оборудовать. То есть расходы легко могут составить более 20 тысяч рублей.

Как пишут "Известия", в среднем сборы ребенка в школу сейчас обходятся россиянам в 9,5 тысячи рублей. На эту сумму, пишет издание, можно приобрести минимальный набор первоклассника: пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьную форму и обувь.

Если купить еще рюкзак, кроссовки и побольше канцтоваров, сумма может достичь 22 тысяч рублей. При этом, судя по данным "Чек индекс", рост среднего чека по некоторым позициям составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.