Первоначальный взнос по ипотеке: правда ли, что с 1 июня он вырастет аж на четверть?
Сумма, которую нужно будет копить на первоначальный взнос, станет больше
26 мая 2023, 17:07, Анастасия Бичакова
Ипотека станет менее доступной для россиян. С 1 июня минимальный первоначальный взнос по ней увеличится сразу на 5%.
Каким был и каким станет первоначальный взнос в первом месяце лета 2023 – читайте в материале amic.ru.
Как изменится минимальный первоначальный взнос?
Закончится ли на этом рост?
А почему же сумма первоначального взноса так резко увеличится?
Вероятно, потому что Центробанк запретил экстремально низкие ставки по ипотеке.
Использование ипотечных программ с экстремально низкими ставками будет ограничено ЦБ с 30 мая, сообщают "Известия".
"В последнее время распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заёмщиков, банков, а также искажают общую статистику", – говорится в сообщении Центробанка.
Как всё это повлияет на рынок недвижимости?
Во-первых, будет возможность увидеть реальную цену квартиры, что сделает ситуацию более прозрачной.
И, кроме того, покупателям будет легче ориентироваться в параметрах сделки.
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