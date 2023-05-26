Сумма, которую нужно будет копить на первоначальный взнос, станет больше

26 мая 2023, 17:07, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Ипотека станет менее доступной для россиян. С 1 июня минимальный первоначальный взнос по ней увеличится сразу на 5%.

Каким был и каким станет первоначальный взнос в первом месяце лета 2023 – читайте в материале amic.ru.

1 Как изменится минимальный первоначальный взнос? С 1 июня размер минимального первоначального взноса по ипотеке вырастет с 15 до 20%.

2 Закончится ли на этом рост? Нет. Планируется, что с 1 января 2024 года минимальный первоначальный взнос увеличится аж до 30%.

3 А почему же сумма первоначального взноса так резко увеличится? Вероятно, потому что Центробанк запретил экстремально низкие ставки по ипотеке. Использование ипотечных программ с экстремально низкими ставками будет ограничено ЦБ с 30 мая, сообщают "Известия". "В последнее время распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заёмщиков, банков, а также искажают общую статистику", – говорится в сообщении Центробанка.