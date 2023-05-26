НОВОСТИНедвижимость

Первоначальный взнос по ипотеке: правда ли, что с 1 июня он вырастет аж на четверть?

Сумма, которую нужно будет копить на первоначальный взнос, станет больше

26 мая 2023, 17:07, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ипотека станет менее доступной для россиян. С 1 июня минимальный первоначальный взнос по ней увеличится сразу на 5%.

Каким был и каким станет первоначальный взнос в первом месяце лета 2023 – читайте в материале amic.ru.

1

Как изменится минимальный первоначальный взнос?

С 1 июня размер минимального первоначального взноса по ипотеке вырастет с 15 до 20%.
2

Закончится ли на этом рост?

Нет. Планируется, что с 1 января 2024 года минимальный первоначальный взнос увеличится аж до 30%.
3

А почему же сумма первоначального взноса так резко увеличится?

Вероятно, потому что Центробанк запретил экстремально низкие ставки по ипотеке.

Использование ипотечных программ с экстремально низкими ставками будет ограничено ЦБ с 30 мая, сообщают "Известия".

"В последнее время распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заёмщиков, банков, а также искажают общую статистику", – говорится в сообщении Центробанка.

4

Как всё это повлияет на рынок недвижимости?

Эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин в новом выпуске рубрики "Гайд по недвижимости" на радиостанции Business FM Барнаул ранее объяснил, что решение ограничить сверхнизкие ставки по ипотеке можно назвать положительным.

Во-первых, будет возможность увидеть реальную цену квартиры, что сделает ситуацию более прозрачной.

И, кроме того, покупателям будет легче ориентироваться в параметрах сделки.

Никаких ставок, близких к 0%: ЦБ ограничивает льготную ипотеку от застройщика

В России ограничат экстремально низкие ставки по ипотеке. Такое решение уже принято Центробанком
НОВОСТИНедвижимость
недвижимость

Комментарии 4

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Гость

18:23:33 26-05-2023

УЧИТЕЛЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РЕАЛЬНО КУПИТЬ КВАРТИРУ ИЛИ НЕТ?

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Гость

20:26:47 26-05-2023

Гость (18:23:33 26-05-2023) УЧИТЕЛЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РЕАЛЬНО КУПИТЬ КВАРТИРУ ИЛИ НЕТ?...

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Элен без ребят

00:10:29 28-05-2023

Гость (18:23:33 26-05-2023) УЧИТЕЛЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РЕАЛЬНО КУПИТЬ КВАРТИРУ ИЛИ НЕТ?... Учителю нужно научиться писать для начала и запомнить, что КАПСНЕЧИТАЕМ.

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Гость

21:11:26 26-05-2023

Гость (18:23:33 26-05-2023) УЧИТЕЛЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РЕАЛЬНО КУПИТЬ КВАРТИРУ ИЛИ НЕТ?... А чего орать то?

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