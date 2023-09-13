Также правительство снизило размер поддержки для банков, которые кредитуют граждан по госпрограммам

13 сентября 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой увеличили с 15 до 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает "Интерфакс", изменения также предусматривают снижение на 0,5 процентного пункта максимального размера субсидий, которые выдаются банкам, предоставляющим ипотечные кредиты по госпрограммам.

Ранее президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина рассказала amic.ru о том, как и почему изменилась стоимость квадратного метра жилья в Алтайском крае.