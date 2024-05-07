Первопроходцы. Как в Барнауле первыми в России запускали коммерческое радио

Начинали вещать со списанного военного передатчика, который вообще не должен был работать

07 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Радиостудия / Изображение от freepik

7 мая в России отмечают День радио. Но мало кто знает, что первое негосударственное коммерческое радио с собственным вещанием появилось в Барнауле. Причем появилось в знаковый день для истории России – 19 августа 1991 года, в день путча. В то время, пока по ТВ показывали "Лебединое озеро", в Барнауле зазвучал "Радио-Канал-3".

Что еще за "Радио-Канал-3"?

Это был музыкальный канал, без определенного формата. То есть диджеи сами подбирали музыку. А вещал он 24 часа в сутки на УКВ и два часа в сутки – на "Радио России", проводном радио.

Никакой рекламной кампании по продвижению нового канала тогда не было, но слушатели узнали о нем почти сразу, и популярность его взлетела практически мгновенно, рассказывают первые сотрудники "Радио-Канала".

Отметим, "Европа Плюс" в Москве открылась на несколько дней позже. Так что коммерческое радио в России началось действительно с Барнаула.

Идею открыть негосударственную радиостанцию воплощали трое единомышленников, среди которых – Виктор Решетников, он же и первый директор "Радио-Канала-3". Помогали ему специалисты радиодела Григорий Моисеенко и Виктор Исаков, радиоинженер, известный в мире радиолюбителей. Первым редактором был Сергей Козлов.

Откуда вещали?

Изначально вещание планировали вести из здания в Нагорном парке, стоявшего на берегу. Его специально для этого выделил Владимир Баварин, в те годы мэр Барнаула. Но произошел оползень, и домик уплыл в Обь.

Поэтому в эфир пришлось выходить из другого здания, тоже на территории Нагорного парка, – из гостиницы для дальнобойщиков.

Как вспоминают сотрудники, тогда в одной маленькой комнатке стоял военный списанный передатчик, который каким-то чудом сумели запускать специалисты "Радио-Канала-3". Во второй комнате находились пульт, катушечный магнитофон, вертушка, микрофон и большая редкость тех лет – CD-проигрыватель.

От комнаты с передатчиком экранировала обычная сетка железной кровати, комната разделялась шифоньером. В центре стоял общий стол, за которым собирался коллектив.

Кстати, благодаря умению технарей и выверенной антенне (высота всего 2,5 метра) территория охвата Канала была внушительная – до 80-95 км.

А после коллектив радиоканала переехал в Дом быта на Ленина, 106.

Что-то на радио звучало еще, кроме музыки?

Да, кроме музыки на радио шли развлекательные и информационные программы по актуальным для города темам. Так, были традиционные встречи с мэром Владимиром Бавариным. Выходили программы "15-06" для каждого района города (программа прожила 12,5 года), выпуски новостей (руководителем Службы информации была Наталья Новикова (Котова)), тесно сотрудничали с ГИБДД, УВД города и края, велись предвыборные кампании.

И делали даже рекламные ролики – первые создавалась на катушечном магнитофоне.

Вот только несколько программ, которые полюбились слушателям "Радио-Канала-3":

"Сидя на высоком холме" (ведущие Сергей Шишкин и Тарас Снежко), цикл "Русского и зарубежного рассказов", "Медканал", "Литераторы Алтая", "Полевая почта", "55 Мгновений войны", "Клуб одиноких сердец"(О. Танго ), "Архив ресторанной музыки", журнал о кино "Эпизод", интерактивная программа "Вы нам звонили" и другие.

Кто был ведущим на "Канале"?

Звездами радиоканала были: Сергей Зубчук, Римма Толмачева, Коська Веревкин (Либерзон), Сергей Шишкин, Митрофан Насосов (Дмитрий Кошелев, лидер группы "Урунхай"), Евгений Берсенев (известный журналист), Тарас Снежко, Влад Простеев, Сергей Мазалов, Влад Сухачев.

"Радио-Канал-3" называли кузницей радийщиков.

В 1996 году он перешел в собственность проходящей становление Медиагруппы ФМ-Продакшн. А в 1998-м ушел в историю. Сегодня в составе Медиагруппы ФМ-Продакшн 35 радиостанций, и 13 из них только в Барнауле.